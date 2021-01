César Ferrando (Tavernes de la Valldigna, 25/07/1959) es el entrenador con más pedigrí de Segunda B. Torrencial y con carácter, conserva intacta su devoción por el fútbol tras 40 años de profesional como jugador y técnico. Asegura que siempre sale a ganar y este mediodía (12.00) lo va a intentar en Alicante ante un Hércules «sólido, rocoso, que sabe lo que quiere y juega como un equipo, lo más importante».

Con la misma pasión de siempre, a los 61 años Ferrando quiere afianzar ahora a La Nucía en la categoría de bronce y hoy (12.00) busca su segunda victoria del curso en el Rico Pérez, donde dice que el Hércules juega mejor sin público.

Tras el aperitivo de la Copa ante el Elche, este domingo el Hércules en la Liga, que es lo que les da de comer...

Cierto. Hemos tenido el gran aperitivo del Elche en la Copa, que era un partido para disfrutar, pero es verdad: lo que nos da de comer es la Liga. Y además, ante un rival provincial de mucha entidad, que es muy buen equipo y en su campo. Un partido bonito de jugar.

Termina la primera vuelta y los dos equipos necesitan ganar. Exigencia máxima...

Con este sistema de competición tan corto es importante ganar muchos partidos y nosotros no hemos empezado bien. No perdemos, pero no logramos ganar. Y el Hércules necesita ganar en casa. Es un partido importante para los dos, pero son sólo tres puntos y aún quedan partidos por delante. Cuando eres jugador y entrenador afrontas todos los partidos para ganar. Como técnico, no hago alineaciones para empatar o perder. Y en cualquier otro momento de la campaña iríamos a ganar este partido.

Les está costando ganar y marcar gol. Llevan una victoria en ocho partidos, cuatro empates consecutivos y sólo cuatro tantos a favor. ¿A qué lo achaca?

Esas son las cifras. Si metes sólo cuatro goles, es difícil ganar. Hemos tenido cuatro porterías a cero, que es un buen número, pero nos está costando hacer gol y es un hándicap. Hay que seguir creciendo y trabajando y al final romperemos esta racha.

En la segunda temporada de La Nucía en Segunda B, ¿cómo quiere que juegue su equipo?

El año pasado hicimos una buena temporada y éste el equipo está trabajando bien. Nos falta tener más acierto de cara a puerta. Casi todos los partidos son a cara de perro. Cuando la Liga es a 38 partidos, fallas en uno y tienes muchos por delante para recuperar, pero ahora se juegan la mitad y te cuesta más. Estoy contento con el trabajo de mi equipo y cuando ganemos un partido daremos un salto de calidad.

El objetivo es entrar en la nueva Liga Pro...

[Se ríe]. Ese es el objetivo con el que salimos todos los equipos, pero hay que tener los pies en el suelo y, conforme estamos nosotros ahora, el objetivo es partido a partido. Y el inmediato es este domingo a las 12 ante el Hércules, un gran rival. No podemos mirar más adelante, tal y como estamos, porque nos equivocaríamos al meter una presión que es innecesaria. Ahora, objetivos cortos y que se puedan cumplir.

¿Cómo ve a este Hércules de David Cubillo?

Muy potente y muy buen equipo. Es muy rocoso y sabe lo que quiere. Lo veo como un equipo, que es lo más importante. Muy trabajado, concede muy poco y le han hecho pocos goles. Y tiene una ventaja con respecto al año pasado, que también tenía un buen equipo, y es que ha empezado bien la Liga. Eso es un gran punto a tu favor.

Por historia y entidad, el Hércules siempre está obligado a luchar por el ascenso...

Sí, pero es importante empezar bien, como te digo. Y también tiene a su favor que no haya público en su estadio. La del Hércules una afición que ha visto mucho fútbol, y de muchos quilates, y le exige a su equipo que siempre juegue bien. Este Hércules es muy rocoso y con público en el Rico Pérez la gente le exigiría más cosas. Tienen esa tranquilidad para poder hacer su juego y encima han empezado bien. Están haciendo las cosas bien. Con gente en el campo, el público te obliga a hacer otras cosas.

O sea, que a su juicio, los partidos sin público en el Rico Pérez benefician a este Hércules...

Sí; en el sentido de que pueden hacer el juego en el que ellos creen. Una afición tan exigente como la del Hércules te obliga a atacar y a hacer unas cosas a las que ahora no está obligado este equipo. Con el Valencia en Mestalla sucede igual. El año pasado, yo estuve en el Rico Pérez, y era muy difícil jugar desde el comienzo de los partidos. En cambio, el equipo este año juega, no hay nadie y está tranquilo.

La pasada temporada le hicieron un destrozo al Hércules con aquel 3-0...

Bueno... Ellos se quedaron pronto con uno menos y eso les penalizó. E insisto: el Hércules no empezó bien el año pasado, estaban intranquilos, tenían la obligación de ganar y estaban temerosos. Y este año es un equipo confiado, poderoso, que sabe que trabaja bien. Es otra sensación.

Subió a Segunda con el Gandía y a Primera con el Albacete. ¿Qué hay que hacer para salir de la Segunda B?

El Hércules debe trabajar como lo está haciendo y que estén tranquilos. El año pasado tenían muchos nervios y éste los veo serenos. Con un magnífico entrenador y muy buenos jugadores. Lo están haciendo fenomenal y éste puede ser su año.

¿Teme que se pueda parar la Liga por el coronavirus?

La que no se tenía que haber interrumpido es la pasada temporada. El año pasado se tenía que haber terminado la Liga porque no puedes beneficiar a los que no lo están haciendo bien. Salvas a equipos que tienen que descender y a los demás que estábamos a punto de meternos en promoción nos dejas... Si tienes que salvar a alguien, que sea al que lo hace bien. A partir de ahí, esta Liga es un sinsentido: juegas cuatro semanas, paras una; después unos con covid paran y otros no...

¿Ha cambiado mucho el fútbol desde cuando entrenaba a Fernando Torres, Simeone con el Atlético hace 16 años?

Ha cambiado bastante porque se mueve mucho más dinero, pero la esencia de las emociones y los sentimientos sigue siendo la misma. Y esperemos que no cambie.