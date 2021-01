El vilero Felipe Orts (Teika) consiguió su tercer título consecutivo de campeón de España en categoría élite en el evento disputado en Torrelavega. Además, es el sexto título sumando todas las categorías. No hubo lugar a la sorpresa en la categoría élite masculina y, ya desde los primeros metros, Felipe Orts dejó claro que hoy está un paso por encima del resto de especialistas nacionales de ciclocross, logrando pronto una ventaja insalvable para unos perseguidores que tuvieron que conformarse con disputar la plata y el bronce.

Orts, dosificando y mirando atrás en algunas zonas para controlar su ventaja, fue casi calcando tiempos vuelta a vuelta para llegar a meta con margen, obteniendo su tercer nacional élite consecutivo y su sexto Campeonato de España de ciclocross (uno junior, dos sub23 y tres élite). Kevin Suárez culminaría una carrera de menos a más para entrar en meta como segundo clasificado por delante de un Ismael Esteban que corría en casa y volvía al cajón llevándose el bronce. Mario Junquera, muy combativo durante toda la cita, terminaba cuarto.

«El circuito tenía sus zonas técnicas y sus zonas duras. La verdad es que he salido a hacer mi carrera; he conseguido abrir hueco en la primera vuelta y he disfrutado muchísimo. Contentísimo de lucir otro año el maillot de campeón de España», expresaba el deportista de La Vila, que finalizaba apuntando alto en el Mundial: «Ahora toca recuperar y pensar en el Mundial de Ostende. A ver si podemos estar entre los diez mejores». Felipe Orts es sin duda el mejor corredor de la historia de España en una disciplina en la que antes ya hicieron buenas marcas ciclistas como José Luis Talamillo o José María Yurrebaso. E l objetivo número uno del equipo es hacer un buen nivel en LaVuelta, donde llegan como invitados. Además, la ronda española saldrá desde Burgos: «Sé que es importante para el equipo, pero ahora mismo no pienso si podré estar allí o no. Lo único que quiero es hacer bien estos objetivos que tengo en ciclocross».