Jorge Almirón no estará acompañado por dos de sus ayudantes en el partido de mañana (19.00) ante el Getafe. Jesús Muñoz (segundo entrenador) y Diego Osses (preparador físico) no estuvieron en La Nucía por covid-19 y no han obtenido un resultado negativo en el test previo al duelo ante el Getafe que se iba a disputar hoy, según informa Elche Directo. De esta manera, no podrán asistir al partido en el Martínez Valero.

Por otro lado, Pablo Manusovich (tercer entrenador) y Guillem Galmés (analista) sí que estarán en el encuentro de mañana tras haber dado negativo. Ambos dieron un primer positivo, pero han dado negativo posteriomente y pueden estar en el banquillo franjiverde, según indica el protocolo de la Federación.

Precisamente, el primer entrenador del Elche CF, Jorge Almirón, se perdió tres partidos de su equipo tras haber dado positivo en coronavirus. El técnico argentino no pudo dirigir a los suyos ante Osasuna, Real Madrid y Athletic Club. Regresó al banquillo el pasado miércoles, en el encuentro de Copa ante La Nucía.

También Christian Bragarnik, propietario del Elche, dio positivo y tampoco pudo estar en la junta de accionistas del pasado mes. El covid se metió en el Elche aunque por suerte no ha afectado de momento a la plantilla que ha podido seguir entrenando y compitiendo con normalidad en una temporada extraña y con multitud de obstáculos. Jesús Muñoz dirigió al Elche los tres partidos que tuvo que estar ausente Almirón. En el caso del entrenador argentino, su baja fue larga al dar dos veces positivo. Según afirmó el técnico del Elche en rueda de prensa no tuvo mayores problemas del salud durante la enfermedad salvo los primeros días en los que tuvo molestias. Su recuperación fue total y se incorporó con absoluta normalidad a los entrenamientos y ya sentó en el banquillo en el partido de Copa ante La Nucía.

Una temporada atípica la que se está disputando en todas las categorías del fútbol en la que los estadios de Primera y Segunda División se encuentran totalmente vacíos. No parece que la situación vaya a cambiar en los próximos meses y todo apunta a que se seguirá sin público durante toda la campaña, ya que los datos van empeorando.

Por otra parte, el Elche-Bisontes de Castellón de Segunda División de fútbol sala, que se debería haber jugado ayer , también fue suspendido por un positivo en el conjunto castellonense. El partido ha sido aplazado y en los próximos días se comunicará la fecha en la que se jugará el partido en el Esperanza Lag de Elche, un derbi importante.