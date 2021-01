Pitts y nadie más. Partido para olvidar del HLA Alicante en Palma y segunda derrota de la temporada. Muy mal encuentro de los jugadores lucentinos que, pese a todo, llegaron a ponerse a solo tres puntos de diferencia en el último cuarto. Demasiados jugadores desaparecidos y solo Pitts logró entonarse en la segunda parte, insuficiente para imponerse a un rival que dominó completamente desde el principio. Malas sensaciones para un Lucentum que arranca el año con una más que justa derrota en Palma.

Irreconocible el HLA en los dos primeros cuartos en los que estuvo a merced del Palma. Solo Chumi Ortega mantenía el tipo de un equipo muy despistado que acumulaba pérdidas de balón. Pitts no aparecía y el conjunto de Pedro Rivero acusaba la fluidez y la anotación que suele proporcionar el base estadounidense. Muy mal el Lucentum el inicio del partido ante un Palma con más precisión que no tardó en disfrutar de las primeras ventajas en el marcador (16-6). Solo Zohore ponía empeño en la pintura (aunque fue algo muy fugaz), pero fueron los triples de Galán y Huertas en los últimos instantes del primer cuarto los que mantuvieron e incluso disfrazaron el marcador con un 20-16 al final de los primeros 10 minutos. Chumi era el mejor sin duda sumando en puntos, rebotes y balones robados, pero no bastaba ante un rival que estaba haciendo mejor las cosas.

El segundo cuarto empeoró las cosas pese a que los lucentinos llegaron a empatar (23-23) tras mucho esfuerzo. El Palma siguió a lo suyo, aprovechando el mal juego del HLA y las malas posesiones para marcharse al descanso con un 37-29. Mal el Lucentum en el rebote ofensivo y demasiado fallos en los lanzamientos (9 de 27 en tiros de campo) con Gjuroski totalmente desaparecido desde hace varias jornadas.

La segunda parte empezó peor todavía. Rivero solo tardó dos minutos en pedir tiempo muerto tras un parcial de salida de 5-0 y un peligroso marcador de 42-29. Tímida reacción del Lucentum con un Pitts algo más entonado que evitó un mayor distanciamiento del conjunto balear en el marcador.

Pese a la ligera mejoría lucentina en ataque, el Palma se mostraba bastante más seguro sobre la cancha con muy buena defensa y un juego más preciso. Los desajustes lucentinos eran una constante durante todo el partido. Pitts estaba entonado, pero demasiado solo porque esta vez el equipo carecía de su habitual juego coral y el caos reinaba en el HLA Alicante. El 53-39 ponía las cosas muy complicadas aunque el base estadounidense se encargaba de poner luz y permitir el sueño de la remontada. Con 13 puntos de Pitts en el tercer cuarto, la desventaja de nueve puntos parecía hasta remontable (57-48). No sería la primera vez.

No era el día del HLA. La espesura en ataque era alarmante y el Palma no fallaba. Solo Pitts se encargaba de alimentar la esperanza a base de triples ante un rival que no acababa de sentenciar. El Palma tuvo que pedir tiempo muerto con 65-56 en el marcador. Los lucentinos querían pelear el partido y llegaron a meter el miedo al conjunto local con un impresionante triple de Edu Martínez y los tiros libres de Urtasun (65-62) a falta de cuatro minutos. Pero no había nada que hacer porque delante estaba un rival mucho más sólido que nunca vio peligrar la victoria. Derrota que debe servir para reflexionar por la poca aportación de jugadores como Zohore (solo jugó cinco minutos) y Gjuroski. Segunda derrota de la temporada y malas sensaciones en Palma. El sábado espera el TAU Castelló en el Pedro Ferrándiz (19.00). Urge una mejoría en un mes importante.