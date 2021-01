El delantero del Athletic Club Raúl García explicó que "tenía señalado" la semifinal de la Supercopa de España ante el Real Madrid este jueves, después del último duelo ante los blancos donde fue expulsado, y destacó el compromiso de grupo en los vascos.

"Sabíamos que podíamos confiar en el grupo, ante un rival muy complicado, podíamos sacarlo. Las señas de identidad de este club no se pueden perder, ha venido un entrenador nuevo pero la predisposición del grupo siempre es muy buena", dijo en declaraciones a Movistar Plus.

El cuadro vasco avanzó a la final con dos goles de Raúl García en la victoria 1-2 sobre un Madrid que hace un mes ganó al Athletic en liga, gracias en gran parte a jugar con uno más desde el minuto 13 por la expulsión del protagonista esta vez positivo en La Rosaleda.

"Estaba en debe con el grupo por una equivocación, era un partido que tenía señalado, que tenía que estar a la altura, no por el tema de los goles. Quiero siempre ayudar al grupo, me viene bien marcar, pero lo importante es ganar", apuntó.

"La imagen del equipo ha sido buena, hemos bajado un poco en la segunda parte, pero hay que reconocer con quién estábamos jugando", añadió, antes de asegurar que van "sin miedo" a la final contra el Barça y con "las ideas claras".

Zidane: "No es un fracaso"

Por el lado blanco, Zinédine Zidane aseguró que la derrota "no es un fracaso" porque lo "intentaron" en la segunda parte, además de lamentar que su rival "tuvo dos ocasiones y metió dos goles".

"Nuestro inicio ha sido complicado, la primera parte no ha sido buena pero ellos han tenido dos ocasiones y han metido dos goles. La segunda parte ha sido completamente diferente y después de 20 minutos cambiamos porque el dibujo no me gustaba, jugamos de nuevo con Asensio en la derecha y Hazard en la izquierda", analizó Zidane en rueda de prensa.

"Hemos creado muchas ocasiones, palos, metimos el gol, volvimos al partido pero nos faltó empatar. Ahora hay que pasar página y a seguir trabajando, tenemos que pensar en lo nuestro y esto sigue. Cuando llegan rachas buenas tenemos que seguir por el mismo camino y ahora no tenemos que volvernos locos y sacar esto adelante", agregó el francés.

"No es un fracaso, el fracaso es no intentarlo y nosotros lo hemos dado todo en el campo. La vida es así y tenemos que saber que no se puede ganar siempre. Eso lo intentaremos el próximo partido, como siempre. Venimos de una buena racha, jugando bien y ahora en tres partidos: dos empates y una derrota, pero no nos queda otra que seguir trabajando. Cambiar rápidamente la dinámica, no podemos hacer otra cosa. Centrados en lo nuestro porque lo de fuera seguirá igual", dijo.

Además, Zidane fue preguntado por la actuación de Eden Hazard, que volvió a estar lejos de su mejor nivel. "Hazard tiene que recuperar la confianza, hacer un buen partido, meter un gol... pero esto llegará poco a poco. Sabemos el jugador que es y hay que tener paciencia", indicó sobre el belga.

"Está trabajando, nosotros estamos con él y hay que tener paciencia. Ya está. No creo (que los aficionados del Madrid se cansen de él), la gente quiere ver la mejor versión de Hazard, pero estamos con él y él quiere sacar esto adelante. Hoy no es solo Eden, estamos todos, en la segunda parte lo ha hecho bien, pero no ha sido suficiente", sentenció.