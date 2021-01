Que no atraviesa el HLA Alicante su mejor momento no escapa a nadie. Las victorias ante Murcia y Canoe llegaron tras un sufrimiento extremo aunque el equipo pareció volver a recobrar su impoluta imagen ante el Lleida. Pero de nuevo la derrota en Palma tras un flojísimo partido dejó muchas dudas en un equipo que, pese a todo, sigue con unos brillantes números de 9 victorias y solo dos derrotas. La lupa está puesta en Zohore y Gjuroski, dos jugadores que estaban llamados a ser fundamentales y que, lejos de ello, están teniendo un papel casi testimonial. Sin embargo, Pedro Rivero asegura que no espera cambios en la plantilla y que «no es el momento de tirar en esa dirección». El técnico lucentino no valora el partido del sábado en el Pedro Ferrándiz (19.00) ante el líder TAU Castelló como «una final» aunque sí tiene claro de la importancia que tendrá de cara a la segunda fase.

DUELO POR EL LIDERATO

«No es un partido a vida o muerte, pero valdrá para la siguiente fase»

Pedro Rivero asegura que no le obsesiona el liderato que se pone en juego mañana, aunque eso sí, es consciente de que puede ser una victoria que se arrastre a la siguiente fase de la competición. «Es un partido importante entre dos equipos que están arriba aunque nos falta un partido por jugar. Para mí no es un partido a vida o muerte, esas cosas no existen en las fechas en las que estamos. Es un partido que suma para seguir mejorando y un punto que valdrá en la siguiente fase. Eso es más importante que el liderato», ha señalado el técnico del HLA, que no tilda de final el encuentro del Pedro Ferrándiz.

UN RIVAL DE CALIDAD

«El TAU Castelló aspira a cosas importantes, es un equipo muy similar al nuestro»

Rivero elogió a su rival de mañana y tiene claro que nada tendrá que ver con el de la primera vuelta en el que los alicantinos fueron muy superiores con un gran Zohore. «Va a ser un partido complejo, apretado, ellos no estuvieron bien en la ida y los sacamos del partido, todo el mundo estuvo bien. Queremos llevar el partido a nuestro ritmo, ellos tienen una grandísima plantilla que aspira a cosas ilusionantes. Son un equipo hecho para cosas importantes. No son mejores que nosotros, pero sí muy similares», afirma el entrenador lucentino.

ÚLTIMA DERROTA

«No estuvimos bien en el rebote y perdimos muchos balones»

En cuanto a la derrota ante el Palma, Rivero no puso excusas: «No cumplimos con el objetivo que nos habíamos propuesto de rebotes y evitar las pérdidas de balón. Es uno de los errores que nos cuesta el partido. También hay que destacar que el Palma es un equipo con mucha capacidad y que está en un crecimiento enorme. Se nos fue complicando aunque en los últimos minutos pudimos meternos en el partido. Hemos hablado durante la semana para corregir los errores y seguir construyendo desde ahí. Son cosas que suceden y hay que seguir trabajando».

ZOHORE Y GJUROSKI

«No me gusta señalar a nadie porque hacen un buen trabajo»

Sobre la pobre actuación de Jonas y Gjuroski, Rivero defiende a sus jugadores y no le da más importancia. «Es una opinión bastante personal de gente que piense así. Que Gjuroski no esté metiendo los triples no significa que no esté aportando y sería injusto hablar de dos personas que jugaron poco cuando otros jugaron mucho y tampoco lo hicieron bien. No me gusta señalar a nadie porque hacen un buen trabajo y son gente que nos está dando cosas importantes. Con un 9-2 no es el momento de tirar en esas direcciones», afirma con rotundidad Pedro Rivero, que confía al máximo en sus jugadores y no se plantea fichar.

REFUERZOS

«No tengo previsto incorporar a nadie, tengo confianza en la gente que hay»

El entrenador del HLA aseguró que de momento no tienen previsto reforzar la plantilla alicantina. «No tengo previsto incorporar a nadie. Tengo absoluta confianza en la que gente que hay y en cómo está trabajando», señala el técnico, que recordó que el equipo siempre se ha reforzado cuando ha visto el momento.

COPA

«No debe generarnos nerviosismo, solo alegría»

El técnico quiere hablar lo justo del partido de Copa de la próxima semana ante el Breogán. «No hemos hablado de la Copa, pero no me va a generar nerviosismo, solo alegría. Somos los justos merecedores de jugar esa final. Cuando llegue la disfrutaremos muchos y el que tenga nervios se los quitaremos nosotros. Solo alegría, nada de presiones extras. A día de hoy no me importa nada la Copa, no me planteo nada, solo que estemos sanos y hacer un buen partido. No quiero errores», afirma tajante Rivero sobre la final que disputará el equipo el próximo viernes en Lugo.

PÚBLICO

«Aunque sean solo 150 personas, seguro que el equipo lo va a agradecer»

El técnico del HLA se alegra de que al menos puedan asistir 150 personas al Pedro Ferrándiz. «Vamos a agradecer la presencia de público aunque sean solo 150 personas. Los vamos a notar. La otra vez que hubo poca gente nos vino muy bien», señaló Rivero. La reserva de entradas se realizará, de manera online, hoy, con prioridad de horario para los abonados que optaron por la donación al club como forma de compensación. El club recuerda que los asientos disponibles estarán marcados con pegatinas indicativas, que las entradas son nominales y que está prohibido comer o quitarse la mascarilla durante el partido.