Pedro Rivero asegura que no le obsesiona el liderato que se pone en juego este sábado en el Pedro Ferrándiz (19.00) en el encuentro entre el HLA Alicante y el TAU Castelló, aunque eso sí, es consciente de que puede ser una victoria que se arrastre a la siguiente fase de la competición. “Es un partido importante entre dos equipos que están arriba aunque nos falta un partido por jugar. Para mí no es un partido a vida o muerte, esas cosas no existen en las fecha en las que estamos. Es un partido que suma para seguir mejorando y un punto que valdrá en la siguiente fase. Eso es más importante que el liderato”, ha señalado el técnico del HLA.

En cuanto a la derrota ante el Palma, Rivero no puso excusas: “No cumplimos con el objetivo que nos habíamos propuesto de rebotes y pérdidas. Es la parte fundamental en la que nos cuesta el partido. A partir de ahí el Palma es un equipo con mucha capacidad y que están en un crecimiento enorme. Se nos fue complicando aunque en los últimos minutos podemos meternos en el partido. Hemos hablado durante la semana para corregir los errores y seguir construyendo desde ahí. Son cosas que suceden y hay que seguir trabajando”.

Sobre la pobre actuación de Jonas y Gjuroski, Rivero defiende a sus jugadores y no le da más importancia. “Es una opinión bastante personal de gente que piense así. Que Gjuroski no esté metiendo los triples no significa que no esté aportando y sería injusto hablar de dos personas que jugaron poco cuando otros jugaron mucho y tampoco lo hicieron bien. No me gusta señalar a nadie porque hacen un buen trabajo y son gente que nos está dando cosas importantes. Más allá de que no les estén saliendo las cosas bien hay mucha gente que no les sale o mis planteamientos no son buenos y con un 9-2 no es el momento de tirar en esas direcciones”, afirma con rotundidad Pedro Rivero.

El lucentino aseguró que de momento no tienen previsto reforzar la plantilla. “No tengo previsto incorporar a nadie. Tengo absoluta confianza en la que gente que hay y en cómo está trabajando”, señala el técnico, que quiere hablar lo justo del partido de Copa de la próxima semana ante el Breogán: “No hemos hablado de la Copa, pero no me va a generar nerviosismo, solo alegría. Somos los justos merecedores de jugar esa final. Cuando llegue la disfrutaremos muchos y el que tenga nervios se los quitaremos nosotros. Solo alegría, nada de presiones extras. A día de hoy no me importa nada la Copa, no me planteo nada, solo que estemos sanos y hacer un buen partido. No quiero errores”.

Rivero elogió a su rival de este sábado y tiene claro que nada tendrá que ver con el de la primera vuelta en el que los alicantinos fueron muy superiores con un gran Zohore. “ Va a ser un partido complejo, apretado, ellos no estuvieron bien en la ida y los sacamos del partido, todo el mundo estuvo bien, queremos llevar el partido a nuestro ritmo, ellos son una grandísima plantilla que aspira a cosas importantes. Son un equipo hecho para cosas importantes, no son mejores que nosotros pero sí muy similares”, afirma el entrenador lucentino.

Por último, el técnico del HLA se alegra de que al menos puedan asistir 150 personas al Pedro Ferrándiz. “Vamos a agradecer la presencia de público aunque sean solo 150 personas. Los vamos a notar. La otra vez que hubo poca gente nos vino muy bien”.