Agustinos afronta un encuentro vital este domingo a partir de las 12.45 horas en la pista del Levante Marni en busca de su victoria número 11 de la temporada. Los alicantinos vuelven a la competición después de un mes en un partido de rivalidad entre dos equipos que luchan para clasificarse para el play off de ascenso a Plata. Iñaki Pérez, técnico del conjunto tricolor, se enfrenta a su exequipo en un duelo que considera “fundamental” para alejar a su adversario en la clasificación. Agustinos no ha perdido ningún partido esta temporada y es líder en solitario con dos encuentros pendientes. “Queremos seguir con la inercia que llevábamos hasta diciembre, hemos jugado varios amistosos y las sensaciones son buenas, esperamos conseguir una victoria que sería muy importante para nosotros”, afirma el técnico de Agustinos, que elogia al Levante Marni: “Es un equipo con mucha juventud y fuerza que tiene una primera línea muy fuerte. Tienen un siete inicial muy fuerte pero nosotros tenemos una plantilla más amplia”. El conjunto alicantino espera dar un paso más hacia el play off en una extraña temporada marcada por el aplazamiento de partidos por el covid.