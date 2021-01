El HLA Alicante afronta esta tarde en el Pedro Ferrándiz (19.00, Alacantí TV) un exigente encuentro ante el líder TAU Castelló al que solo podrán asistir 150 espectadores. El conjunto de Pedro Rivero, que tiene un partido pendiente ante el Girona, espera resarcirse de la derrota sufrida en Palma y despejar dudas, principalmente con el foco puesto en Zohore y Gjuroski, que no acaban de demostrar todo su potencial.

El equipo alicantino espera recuperar el liderato del grupo B de la LEB Oro y de paso cargarse de moral de cara a la final de la Copa Princesa de la próxima semana ante el Breogán en Lugo. El HLA lleva un excelente balance de nueve victorias y solo dos derrotas, unos números que le convierten en uno de los equipos más fiables de la categoría y en uno de los grandes favoritos al ascenso con solo una derrota en todo 2020.

El conjunto de Rivero ganó con solvencia el partido de la primera vuelta al TAU Castelló en un gran partido de Zohore. Desde entonces el pívot danés no ha sido una figura destacada del equipo y el juego interior echa en falta su aportación en ataque.

Es sin duda el duelo más esperado de la jornada. Un TAU Castelló que ha liderado la tabla durante las últimas semanas y que bien pudo haber ampliado diferencias en su último encuentro donde una derrota en la prórroga ante Bàsquet Girona otorga aún mayor importancia al duelo que deberán disputar los de Toni Ten en Alicante.

Pedro Rivero asegura que no le obsesiona el liderato que se pone en juego, aunque eso sí, es consciente de que puede ser una victoria que se arrastre a la siguiente fase de la competición. «Es un partido importante entre dos equipos que están arriba aunque nos falta un partido por jugar. Para mí no es un partido a vida o muerte, esas cosas no existen en las fecha en las que estamos. Es un partido que suma para seguir mejorando y un punto que valdrá en la siguiente fase. Eso es más importante que el liderato», señaló el técnico del HLA.

Sobre la pobre actuación de Jonas y Gjuroski, Rivero defiende a sus jugadores y no le da más importancia a su mal momento. «Que Gjuroski no esté metiendo los triples no significa que no esté aportando y sería injusto hablar de dos personas que jugaron poco cuando otros jugaron mucho y tampoco lo hicieron bien. No me gusta señalar a nadie porque hacen un buen trabajo y son gente que nos está dando cosas importantes. Más allá de que no les estén saliendo las cosas bien hay mucha gente que no les sale o mis planteamientos no son buenos y con un 9-2 no es el momento de tirar en esas direcciones», afirma Pedro Rivero en la rueda de prensa previa al partido.

El lucentino aseguró que de momento no tienen previsto reforzar la plantilla. «No tengo previsto incorporar a nadie. Tengo absoluta confianza en la que gente que hay y en cómo está trabajando» señala el técnico, que quiere hablar lo justo del partido de Copa de la próxima semana ante el Breogán: «No hemos hablado de la Copa, ahora solo me interesa el partido ante el TAU Castelló».