Cuenta atrás para la final de Copa de mañana (19.30) entre el HLA y el Breogán en Lugo. Pedro Rivero no contará con Noah Allen, su último fichaje, y espera que sea un partido para disfrutar y confirmar la mejoría experimentada ante el TAU Castelló. «Hemos hablado porque el otro día estuvimos mejor que el día de Palma sobre todo en no cometer errores y nos encontramos con un equipo que fue mejor que nosotros. No tiene nada que ver un partido con otro», afirma el técnico, que piensa que el Breogán es el favorito. «Ellos son un poco más favoritos porque juegan en casa, su único objetivo es el ascenso y también ellos se han merecido esta final. Es un premio que nos hemos ganado. Aunque ahora tengamos unas sensaciones un poco distintas vamos por muy buen camino».

«Nos va a valer para saber qué es lo que nos podemos encontrar en el otro grupo. Uno es más físico y otro tiene más talento. Tienen muchas armas, es un equipo pensado para ascender. Su principal foco es Larsen, es el MVP de la liga con diferencia, luego tiene jugadores con mucha experiencia y muchos ascensos. Si nos centramos solo en uno tendremos problemas», afirma el entrenador lucentino sobre su rival. «Son la mejor plantilla de la competición y eso hace que vayamos a tener que estar pendientes de muchas cosas. Resulta realmente complicado el poder focalizar en algo en concreto, pero si tuviera que destacar a un jugador por encima del resto, ese sería Kevin Larsen porque, cuando él está bien, ellos juegan realmente fácil. Si conseguimos que se sienta incómodo, podremos lograr que no tengan esos 40 minutos de juego de ritmo fluido a los que nos tienen acostumbrados y que suelen llevarles a ganar los partidos», señala el entrenador lucentino.

«Quiero que los jugadores se sientan a gusto, que vuelvan a hacer las cosas que estábamos haciendo hace dos semanas y que vayan saliendo las cosas. Que no se atenace nadie, que lo disfruten y vivan porque no sé cuántas finales más jugarán. Finales hay pocas estés donde estés. Me apetece volver a ver a los jugadores reír y con mucha confianza. Es un partido perfecto para eso».

Sobre el nuevo fichaje, se mostró esperanzado: «Fue un movimiento rápido que pudimos hacer porque él se marchaba y a partir de ahí nos pusimos manos a la obra porque siempre desde que estoy de entrenador hemos incorporado una persona, a veces nos hacía falta y otras veces no, simplemente por el hecho de tener a alguien que puede cubrir varias posiciones. Noah es un jugador muy físico que puede alternar tres posiciones y nos va ayudar porque esa fortaleza que tiene en el tres y esa capacidad de rebotear es algo que nos estaba haciendo falta. No tiene mucho sentido que lo pongamos a jugar la Copa».

Hoy, viaje a Lugo

El HLA se desplaza hoy a Lugo con el objetivo de conseguir su tercera Copa Princesa de su historia, la primera tras su refundación. El encuentro que enfrentará al Leche Río Breogán con el equipo alicantino se disputará a partir de las 19:30 horas y podrá seguirse en directo a través de las cámaras de LaLigaSports.tv. La ilusión es máxima en la expedición alicantina, que viaja con la misión de hacer olvidar las dos últimas derrotas en la LEB Oro.

Diego Epifanio elogia al rival y destaca su capacidad anotadora

Diego Epifanio, entrenador del Leche Río Breogán, advirtió de la fortaleza del HLA Alicante tanto desde el perímetro como en su juego interior. «Es un partido ilusionante, el premio al buen trabajo del equipo en la primera vuelta y esperemos disfrutarla a pesar de las circunstancias», dijo. El técnico recordó que «Alicante es el equipo que más puntos anota de los 19 de la Liga y el que tiene más valoración y más asistencias da». «Es, muy peligroso, muchos de sus jugadores tienen muchos puntos, todos menos uno de los que tiran de tres tienen más de un 36 por cien de acierto en esos lanzamientos, cuenta con mucha experiencia».