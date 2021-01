Cuenta atrás para la final de Copa de este viernes (19.30) entre el HLA y el Breogán en Lugo. Pedro Rivero no contará con Noah Alleh, su último fichaje y espera que sea un partido para disfrutar. "Hemos hablado porque el otro día estuvimos mejor que el día de Palma sobre todo en no cometer errores y nos encontramos con un equipo que fue mejor que nosotros. No tiene nada que ver un partido con otro", afirma el técnico, que piensa que el Breogán es el favorito. "Ellos son favoritos porque juegan en casa, su único objetivo es el ascenso y también ellos se han merecido esta final. Es un premio que nos hemos ganado. Aunque ahora tengamos unas sensaciones un poco distintas vamos por muy buen camino".

"Nos va a valer para saber qué es lo que nos podemos encontrar en el otro grupo. Uno es más físico y otro tiene más talento.

Tienen muchas armas, es un equipo pensado para ascender. Su principal foco es Larsen, es el MVP de la liga con diferencia, luego tiene jugadores con mucha experiencia y muchos ascensos. Si nos centramos solo en uno tendremos problemas", afirma el entrenador lucentino sobre su rival. "Quiero que los jugadores se sientan a gusto, que vuelvan a hacer las cosas que estábamos haciendo hace dos semanas y que vayan saliendo las cosas. Que no se atenace nadie, que lo disfruten y vivan porque no sé cuántas finales más jugarán. Finales hay pocas estés donde estés. Me apetece volver a ver a los jugadores reír y con mucha confianza. Es un partido perfecto para eso".

Sobre el nuevo fichaje, se mostró esperanzado: "Fue un movimiento rápido que pudimos hacer porque él se marchaba y a partir de ahí nos pusimos manos a la obra porque siempre desde que estoy de entrenador hemos incorporado una persona, a veces nos hacía falta y otras veces no, simplemente por el hecho de tener a alguien que puede cubrir varias posiciones. Noah es un jugador muy físico que puede alternar tres posiciones y nos va ayudar porque esa fortaleza que tiene en el tres y esa capacidad de rebotear es algo que nos estaba haciendo falta. No tiene mucho sentido que lo pongamos a jugar la Copa"