«¡Vamos, vamos, que estamos dentro!», gritaba Vicente Parras a sus jugadores en el minuto 78 de partido con 0-1 en el marcador. Dos minutos después llegaba el gol de Solbes que mandaba el partido a la prórroga y metía el miedo en el cuerpo al Madrid. Al conjunto de Zidane no le quedó otra que ir metiendo titulares, entre ellos Hazard, ante un rival cada vez más crecido y cargado de moral, como bien reza su lema. Y la fe del Alcoyano fue creciendo conforme avanzaban los minutos. Ni la expulsión de Ramón Pérez pudo con el conjunto blanquiazul que minutos después anotaba el gol de la victoria haciendo saltar la campanada convirtiendo la noche en una gesta.

Juanan, autor del histórico gol de la victoria, se quedó la camiseta de Kroos nada más terminar el partido. El delantero tardó en asimilar la victoria del Alcoyano. «Tengo los gemelos en el cuello todavía, no nos lo creemos aún. Sabíamos que no teníamos nada que perder y lo hemos intentado desde la ilusión», afirma el protagonista del partido. «Si con once era difícil ganar, con diez .... La ilusión nos ha empujado hasta la victoria. Es una pena que no haya gente, se hubiera caído la grada con el gol», concluye eufórico el jugador del Alcoyano.

Por su parte, Zinedine Zidane, técnico del Real Madrid, mostró incertidumbre al ser preguntado sobre su continuidad en el banquillo tras la eliminación en dieciseisavos de la Copa del Rey y dijo que «a ver lo que pasa estos días», esperando noticias de las altas esferas del club. El técnico francés asumió toda la responsabilidad de la eliminación de una Copa del Rey que es el único título que no ha conquistado en el Real Madrid. «Soy yo el entrenador, la responsabilidad es mía y la voy a asumir como siempre. Los jugadores lo han intentado y si metemos el segundo gol es otro partido. También hay un portero que ha hecho tres paradas y el segundo gol no ha querido entrar. La responsabilidad la tengo yo, los jugadores lo han intentado y estamos fuera», manifestó.

Por su parte, José Juan, guardameta del Alcoyano, fue clave en la victoria: «Siempre hay que soñar. El equipo ha hecho un partidazo, ha sabido sufrir, ellos han tenido que sacar toda la artillería. Estoy emocionado por lo que ha pasado, es momento de disfrutar porque esto pasa poco en la vida La fe nos ha hecho ganar».

Vicente Parras, técnico del Alcoyano, era pura felicidad: «No somos conscientes aún de la dimensión. Hemos ido creciendo, 1-1, expulsión...pero ya estábamos lanzados y hemos creído mucho en la victoria. Dentro de 20-30 años en Alcoy se recordará esta hazaña, que eliminamos a un Madrid con casi toda las estrellas. Cuando hice los cambios vi que podíamos ganar».