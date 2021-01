Agustinos recibe esta sábado a partir de las 18.30 horas al Cartagena en busca de su victoria número 12 de la temporada. Los alicantinos jugarán en La Catedral ante un máximo de 150 espectadores por las restricciones de Sanidad por el covid. El conjunto de Iñaki Pérez está firmando una espectacular temporada en la que ha ganado todos los partidos y es líder destacado a falta de disputar dos encuentros aplazados ante Elda y Petrer. El cuadro tricolor camina con paso firme hacia el play off de ascenso a la categoría de Plata. No conoce la derrota ni en pretemporada y el equipo se caracteriza por su intensidad y buena defensa durante los partidos. Con un importante fondo de armario, el equipo alicantino tiene hueco también para la cantera, siendo ésta uno de los objetivos de Iñaki, entrenador del primer equipo y director deportivo del club. El técnico no quiere ninguna confianza ante un Cartagena situado en mitad de la tabla que busca la sorpresa en Alicante. Agustinos quiere dar un paso más hacia el play off en una primera vuelta espectacular.