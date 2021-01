Con naturalidad y sin aspavientos. Así ha recibido el entrenador del Hércules, David Cubillo, el toque de atención del director deportivo Carmelo del Pozo, que el pasado miércoles pidió al equipo dar un paso adelante, ser más atrevido y salir a ganar. El técnico admite que los blanquiazules deben mejorar su balance ofensivo -sólo nueve goles en 10 partidos-, pero recalca que su compromiso desde principios de temporada es un afán permanente de superación y mejora, por lo que no se altera en absoluto cuando se cuestiona si este Hércules es conformista o demasiado conservador. En cuanto al partido de mañana (12.00) en el pequeño campo del Atzeneta, asegura que le preocupa más el conjunto de David Albelda que el césped artificial del recinto.

MENTALIDAD GANADORA

El técnico no se da por aludido con las críticas de exceso de conservadurismo del Hércules

«No me molesta que se diga que el equipo peca de exceso de conservadurismo o conformismo, cada uno tiene sus opiniones», destacó Cubillo tras el penúltimo entrenamiento de la semana. «Trabajo para que el equipo defienda y ataque bien, para que genere más oportunidades que el rival y para que el Hércules gane todos los días. Y los jugadores también. A veces se puede, y otras no. No me conformo con nada, ni con los números que tenemos, y queremos seguir creciendo, pero el equipo está bien», añadió.

TOQUE DE ATENCIÓN

Afán de mejora desde el inicio y voluntad de ser más ofensivos, como reclama Carmelo del Pozo

«Seguimos en una buena dinámica de trabajo desde principios de temporada y nuestro afán es el de mejorar siempre», reconoció el técnico cuando se le planteó la petición de más atrevimiento formulada por Del Pozo, de la que también han hablado en el vestuario. «Nos fuimos bien a la Navidad y hemos vuelto con cuatro puntos. Tuvimos un buen día en lo ofensivo contra La Nucía [3-1] y ante el Alcoyano sí estuvimos un poco más atascados en la segunda parte, pero hay que saber la dificultad que conlleva todo», analizó. A su juicio, «el equipo tiene que seguir arriba y para conseguirlo debemos hacer buen trabajo defensivo, pero tenemos que hacer goles y ser ofensivos. Y en eso estamos; es el mismo trabajo desde el primer día y en eso continuaremos; con la idea de ser mejores que en la jornada anterior. La ambición es máxima. Estamos bien, pero siempre queremos más».

INCONFORMISMO

La hazaña del Alcoyano ante el Madrid no le da más valor al 0-0 del derbi en el Rico Pérez

La exhibición del equipo de Vicente Parras en la Copa ante el Real Madrid (2-1) no alivia a Cubillo de la decepción del empate sin goles del pasado domingo en el derbi provincial liguero. «Para nada», zanjó el preparador. «A mí el punto me deja insatisfecho, al igual que a todo el herculanismo; ese punto no tiene ahora más valor. Queríamos ganar al Alcoyano; en la primera parte estuvimos bien y en la segunda ellos nos sujetaron bien. Queríamos los tres puntos. Que después ellos han ganado al Real Madrid y que de sus últimos siete partidos han ganado seis, entre ellos a dos equipos de Primera, y sólo han empatado ante el Hércules, me da exactamente igual lo que haga el Alcoyano. Ese punto tiene el valor de un punto y nada más. La importancia es la misma».

VISITA A EL REGIT

Más preocupado por el equipo de Albelda que por el césped artificial de la Atzeneta UE

«Todas las salidas son complicadas», recalcó el entrenador sobre el duelo de la undécima jornada de este domingo, segundo de la segunda vuelta, en el reducido campo de césped artificial del Atzeneta de David Albelda. «Vamos a un campo de Segunda B. En este grupo hay buenos estadios y ciudades deportivas, pero también otro tipo de campos como el Atzeneta, donde es un poco más incómodo, pero se puede jugar bien al fútbol. Mas que el campo me preocupa el juego del Atzeneta, que es un rival que ha empezado bien el 2021 con cuatro puntos, como nosotros, y que nos lo va a poner muy complicado. Una salida difícil, como todas».

CONCENTRACIÓN

Máxima atención al balón parado y a los posibles errores

El preparador reconoce que las jugadas de estrategia en estos campos tan pequeños son «fundamentales» porque hay más contacto y se dan más situaciones a balón parado. «La mayoría de los goles vienen en este tipo de acciones y minimizar errores. siempre es una garantía, pero es importante saber reaccionar si se produce algún contratiempo», agregó Cubillo, que recordó la la remontada del Hércules ante el Atzeneta en el primer partido de la temporada (2-1) en el Rico Pérez con goles del Toro Acuña y del delantero Manu Garrido.

CONVOCATORIA

Moyita mejora y puede entrar en la lista para Atzeneta

Quizás la ausencia del «cerebro» Sergio Dueñas, Moyita, fue uno de los mayores hándicaps del Hércules en el empate ante el Alcoyano. Cubillo confía en contar con él mañana. «A ver el sábado cómo se encuentra, pero la mejoría ha sido grande durante la semana. Le veo con opciones de entrar en el once, pero veremos cuáles son sus sensaciones en el último entrenamiento, que nos suele dar alguna sorpresa».