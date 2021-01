Pedro Rivero, técnico del HLA Alicante, ha reconocido que el equipo está deseando disputar el encuentro de este viernes (21.00) ante Huesca para quitarse la espina de la derrota ante Breogán de la final de la Copa Princesa. "Todos hubiésemos deseado disputar doble jornada entre semana porque te quieres quitar la sensación de encima cuanto antes y volver a competir. Todos estamos locos por que llegue este partido y volver coger confianza Pero hay que contener un poco esa ansia porque al final hay que seguir mejorando aspectos", señala el técnico, que destaca la buena semana de entrenamientos "El equipo ha trabajado muy bien durante la semana. Hemos pasado malos días pensando en los tiros que no han entrado pero el equipo hizo un grandísimo trabajo. Tampoco le hemos querido dar más vueltas, todo lo que sea dar de más es fustigarnos y no tiene mucho sentido. Lo que sí es importante es aprender de los pequeños detalles. El partido fue de muchísimo nivel y el equipo dio la cara completamente", añadió Rivero.

Sobre qué Huesca espera tras el cambio de entrenador, el técnico no espera grandes cambios. "El cambio de entrenador ha sido hace poco, no hay un tiempo grande para cambiar muchas cosas y esperamos algo parecido con alguna novedad táctica. Es un equipo bastante agresivo, los pequeños aprietan bastante al balón, tiene dos manejadores muy claros. Espero que su juego vaya por sus exteriores y tienen sistemas por los que cargan el balón por el interior", afirma Rivero sobre el Huesca.

El técnico se mostró muy satisfecho por el partido ante el Breogán: "El equipo es capaz de pelear con cualquiera. Breogán es el máximo favorito para pelear por el ascenso por plantilla, por todo. En todo momento estuvimos ahí. Sorprendimos a muchos que pensaban que el otro grupo es más fuerte que éste. Se reivindicó la igualdad que existe entre los equipos que pretenden estar arriba". "El equipo estuvo a punto de llevarse el partido en varias opciones, tuvimos dos triples antes, tuvimos la última… hicimos méritos suficientes para llevarse el partido. Teniendo a gente como Pedro o Txemi que no les pesa la responsabilidad tenemos mucho ganado", señala Rivero.

El encuentro ante el Huesca es de los que no deben contar para la siguiente fase, aunque eso de momento no es algo que le preocupe al técnico del HLA ."Ahora mismo no me importa eso porque lo que estamos haciendo es aumentar el nivel en algunos aspectos del juego y nos valen mucho todos los partidos. A los jugadores les importa mucho este partido".