Noah Allen. Californiano, 1’93, 25 años» A veces una no sabe si lee fichas de jugadores de baloncesto o perfiles de Tinder. Porque entre emparejamientos, estilos de juego, encuentros apasionantes, esa obsesión por meter y grandes citas de viernes para un buen match, el baloncesto en los tiempos de Tinder tiene otro sabor. Ellos pasan la semana preparándose para el gran momento: entrenando el cuerpo, ensayando movimientos y estrategias, y echando un vistazo a los posibles emparejamientos que aguardan en la esperada cita semanal. Si de repente te encuentras a «José, 23 años, yeclano, 1.90» ya sabes que la noche promete con el hijo del boxeador, porque el chico lo da todo. Dure lo que dure su tiempo en la cancha, Chumi no defrauda. Incansable, no da nada por perdido y es de los que aguantan a tope hasta el final. Cuidado porque el murciano revienta la estadística de robos… en cuanto lo veas en acción, te robará el corazón.

Si es por cuestión de centímetros, tu hombre es Álex Galán: 207 cm de producto extremeño que, cuando se ponen en juego, son capaces de conseguir el MVP de una noche de copas. Álex (21 años, DJ de vocación) es un poco tímido, más de moverse por el interior, pero te rendirás ante la defensa que es capaz de desplegar. Como en la vida, en Tinder es posible que algunos encantos pasen desapercibidos. De Justin Pitts (texano, 26 años, 1’78) no te impresionará su altura, pero ojocuidao con él: es de los que te la meten sin darte cuenta. En cuanto ve un hueco, se lanza. Es dificilísimo pararlo. Eso sí: una cita con Justin suma muchos puntos y no se olvida fácilmente. El chico es la bomba.

Si para la noche del viernes prefieres un veterano, tu hombre es Pedro Llompart (mallorquín, 39 años, 1’87). Pedro capitanea el encuentro y pone orden en el devenir del match: ahora vamos por aquí, ahora entramos en zona… es un hombre generoso, muy de dar siempre, capaz de asumir la responsabilidad siempre que toca. Me la juego a que la noche con él termina con sushi… no te sorprendas si se lo come de tres en tres.

Otro veterano al que puedes dar un superlike es Txemi Urtasun (navarro, 36 años, 1’93). Txemi te escoltará toda la noche y te impresionará su gran experiencia y liderazgo. Se mueve rápido y con seguridad, para dirigir, bloquear o penetrar profundamente. Txemi es ese hombre todoterreno que no te dejará indiferente con su acierto desde la distancia y su buen hacer.

Para una noche fría de invierno, nada mejor que un buen nórdico. En el Tinder lucentino encontrarás a Jonas Zohore, que con sus 120 kg y 210 cm te dará mucho calor bajo el poste. Zohore es la finalización soñada de un buen pase, de un pick and roll, lo mejor que te puede suceder después de un bloqueo. Aunque si eres más de ver series, directo de La casa de papel viene nuestro hombre con apellido de ciudad: Jorge Bilbao. Lo mismo te atraca un banco con su apabullante ataque que se convierte en muro de hielo contra los rivales. No te asustes si ves que coge muchos rebotes. Los brazos de Jorge Bilbao te darán muchas alegrías para pivotar cuarenta minutos en una zona llena de acción.

Y si lo que buscas es tener mucho juego con un buen trío, el HLA Alicante tiene uno que vale oro: Pedro Rivero y los Albertos. Carrillo y Antuña te aseguran una buena preparación, el scouting perfecto para una noche completa donde cada estrategia está milimétricamente pensada. No te asustes con el intenso movimiento de banquillo ni con la pasión de Rivero con cada jugada del lance. Quizá no te sonría mucho, pero el segoviano hará lo que sea para conquistarte y llevarse el partido. Su estadística de 2020 lo dice todo.

Si quieres acción, si te apasiona un buen match y te encantan las noches de viernes en donde todo puede pasar, no busques en Tinder. El HLA Alicante te ofrece hombres de altura, un equipo que hará lo que sea por conquistarte y una nueva dimensión del verbo jugar. A un like de distancia.