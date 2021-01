«Nos hemos ganado el respeto futbolístico de toda España»

Acumula días históricos el Alcoyano de Vicente Parras. Esta vez no pudo ser, pero quedará para la posterioridad su participación en esta Copa del Rey en la que se ha enfrentado a tres equipos de Primera División. Los blanquiazules pusieron en aprietos a un Athletic que visitaba El Collao bien avisado tras la sorpresa protagonizada ante el Madrid. Marcelino se vio obligado a sacar a toda su artillería para superar la eliminatoria. Pese al fin del sueño copero, fue una noche en la que se vivió un acontecimiento tecnológico de los nuevos tiempos con la instalación por primera vez en la historia del campo del videoarbitraje (VAR), que entró en vigor en esta eliminatoria. Una tecnología de equipo de élite que ayer se estrenó por primera vez en El Collao. No tuvo especial relevancia en el resultado, ya que no hubo ninguna jugada de gran polémica. El gol de Williams acabó con el sueño de un equipo que ha llegado hasta los octavos de final. Sufrimiento hasta el final para el Athletic que se ha topado con un Alcoyano atrevido y valiente pero que en la segunda parte no pudo con un rival con prácticamente todos sus titulares sobre el césped.

El conjunto vasco tuvo un detalle con el conjunto de El Collao antes de comenzar el partido. Compró 50 entradas conmemorativa del Alcoyano-Athletic firmadas por Raúl García, Iñigo Martínez, Muniain, Williams, Unai Simón, De Marcos, Ibai y Yeray. No estará hoy el equipo de Parras en el sorteo de los cuartos de final pero su participación en la Copa del Rey pasará a la historia después de eliminar a dos equipos de Primera División como el Huesca y el Real Madrid y haber puesto en aprietos hasta el final al Athletic, rompiendo su racha de diez partidos sin perder.

El entrenador del Alcoyano, Vicente Parras, afirmó que la Copa del Rey que ha completado su equipo ha sido histórica, pasará a los anales del club y, además, se ha cerrado con un partido en el que durante muchos minutos su equipo ha tuteado al Athletic Club. «Nos despedimos por todo lo alto porque hemos estado a la altura mientras nos han durado las fuerzas y hemos obligado al rival a sacar a todo su arsenal para eliminarnos», agregó Parras. También señaló que con la entrada de hombres de refresco en el Athletic, el rival imprimió un ritmo más alto y obligó al Alcoyano a tener que defenderse. «Sabemos que solo con defensa te puede llegar el gol en contra, pero durante muchos minutos, con nuestras armas, les hemos obligado a demostrar el nivel que tienen», continuó. «Se ha demostrado que el Athletic no quería sorpresas y tenía un plan B por si el partido se complicaba. Nos hemos ganado el respeto futbolístico de toda España y ahora vamos a pensar en la Liga», agregó Parras.