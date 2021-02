Pedro Rivero, entrenador del HLA Alicante, no pudo ocultar su enfado por el mal partido ante el Huesca del pasado viernes y dejó claro que la actitud que se vio no volverá a suceder. «El partido no fue bueno desde el primer momento por la gran cantidad de errores que cometimos. El equipo cuando pierde no tiene la misma confianza para tirar tiros, pero lo que es seguro es que la actitud del otro día no va a volver a pasar. Eso sí es seguro. Nosotros no somos así», señaló el técnico, que espera que el equipo dé este martes (19.00, Alacantí TV) otra imagen ante el Girona en el Pedro Ferrándiz (a puerta cerrada).

«No estamos pasando por el mejor momento, aunque hasta hace tres partidos éramos el mejor equipo de este grupo y hemos jugado una Copa que estuvimos muy cerca de ganarla. Hay momentos malos que forman parte del deporte. No sé si ganaremos o perderemos, pero la versión nuestra va a ser otra. Cuando se pierden partidos hay poca gente capaz de seguir tirando igual, en cualquier equipo y en cualquier categoría. Pero también tenemos jugadores suficientemente expertos como para haber vivido estas mismas situaciones».

El técnico no quiso personalizar en nadie el bajo rendimiento del equipo. «Forma parte de todos. Cuando se pierden partidos es fácil apuntar, pero hay mucho trabajo que no se ve y mucha gente que hace cosas aunque no le salgan en los partidos. Hay que ser conscientes de donde estamos y de donde venimos, que a veces perdemos la perspectiva super rápido y es mucho más fácil ver los números a ver una realidad después», señaló.

«Lo bueno que nos ha pasado es que vamos a jugar ya, que no tenemos más tiempo para pensar y que todo el mundo siga martirizándose. Hay que ser conscientes de lo que se hizo el otro día y poner la solución. Es lo bueno del deporte, que te da la oportunidad enseguida de volver a ponerte en el camino. Ahora lo que quiero es que juguemos como somos nosotros, que no nos entren esas dudas o esos miedos, o lo que sea, habrá gente que haya tenido pajaritos en la cabeza. Tenemos que ser nosotros desde la intensidad y la actitud», señaló Rivero, que abundó en que no se volvería a ver una actitud igual. «No sé lo que ellos piensan, si han pensado que son mejores, peores... si han pensado que la racha era buena e iba a seguir así. En el último partido han pasado cosas que no han pasado desde que estoy aquí de entrenador. Y yo no me lo puedo permitir porque no quiero. Es lo primero que vamos a recuperar. Nuestra seña de identidad no la vamos a perder más, luego pueden entrar o no las canastas porque esto es deporte», dijo Pedro Rivero, que espera romper esta tarde ante el Girona la racha de cuatro derrotas consecutivas. Los alicantinos esperan volver por el buen camino.