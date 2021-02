Dos penaltis anotados por Agüero y Fofo dieron a La Nucía su tercera victoria consecutiva ante un Orihuela que sigue sin ganar en 2021. Los rojillos se sitúan quintos a solo tres puntos del Hércules tras un merecido triunfo que se fraguó en una emocionante segunda parte. El golazo de Toché de cabeza que sirvió para empatar el partido finalmente no sirvió para nada y el Orihuela cosechó su quinta derrota en los últimos seis partidos en vísperas de recibir el domingo al Hércules. Victoria justa para los de César Ferrando, que fueron mucho más verticales que su rival y llegaron más veces.

La Nucía fue el dueño y señor del partido en una primera parte sin goles en la que el Orihuela se vio arrinconado por un rival que buscaba el gol en cada ataque. Fer Pina tuvo la mejor ocasión en el minuto 43 en un disparo en el borde del área que desvió Leandro con seguridad. El conjunto de César Ferrando se acercaba a la puerta contraria en repetidas ocasiones y la mejor noticia para el Orihuela cuando el árbitro señaló el descanso del partido.

Chechu protagonizó la única acción de peligro del Orihuela con un disparo que se marchó desviado, pero antes Agüero dio el primer aviso, pero el balón fue a las manos de Leandro sin problema. A medida que pasaban los minutos la posesión del Orihuela se fue volviendo más tibia mientras que La Nucía se fue convirtiendo cada vez en un equipo más peligroso. Llegaron los disparos de Óscar Prats, Fer Pina y de nuevo Agüero. La defensa del conjunto de Gerard Albadalejo estuvo atento y no permitiera que llegara ningún gol en contra en los primeros 45 minutos, pero sus ataques, siempre por la banda izquierda no inquietaban a La Nucía, que buscaba con ganas su tercera victoria consecutiva para encaramarse a la parte alta de la tabla. El descanso supuso un alivio para el Orihuela, ya que no se sentía a gusto en el campo y sufrió las embestidas de su rival.

Tras el descanso, el Orihuela da entrada a Nil y Toché buscando mayor verticalidad. El conjunto de la Vega Baja salió mejor que en la primera parte pero La Nucía fue comiéndole terreno y en una de las llegadas llegó el penalti de Chechu a Hermosa que transformó Agüero para adelantar al conjunto de César Ferrando.

El gol despertó al Orihuela que por fin se mostró valiente y se marchó con descaro hacia al área contraria buscando el empate, pero La Nucía se fue adueñando de nuevo del partido conforme avanzaban los minutos. Poco después llegó el empate del Orihuela con un golazo de cabeza de Toché tras un gran centro de Ahmed. El 1-1 dio emoción a un partido que ganó en intensidad. La Nucía estuvo a punto de adelantarse de nuevo con una espectacular chilena de Agüero. Los rojillos insistían una y otra vez hasta que consiguieron su propósito de nuevo de penalti. En esta ocasión fue Fofo el que lo lanzó y acabó convirtiéndose en el gol de la victoria. La Nucía tuvo ocasiones para sentenciar ante un Orihuela que buscó a la desesperada el empate pero sin poder conseguirlo. Victoria de oro para La Nucía y derrota muy peligrosa para el Orihuela que se queda antepenúltimo con solo 13 puntos. No bastó la lucha para los de la Vega Baja que fueron inferiores a un rival más veloz que mereció los tres puntos. Quedan cinco partidos y la emoción es máxima.