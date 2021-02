La Nucía de César Ferrando atraviesa el mejor momento de la temporada en su segundo curso en la categoría de bronce. Tras una racha de seis partidos sin ganar entre final del año pasado y el pasado enero, el conjunto de la Marina Baixa cuenta por victorias sus tres últimos encuentros -Orihuela, Atlético Levante y Villarreal B- y ha pasado de la penúltima a la quinta plaza; del agobio de la lucha por la permanencia, a la ilusión de pelear por el podio que da acceso directo a la Liga Pro. No obstante, el técnico «rojillo» no echa las campanas al vuelo, ni piensa más allá del partido del próximo domingo (12.00) en el Camilo Cano ante la Peña Deportiva de Santa Eulalia.

«No hay más aspiración que ganar el domingo y hay que tener los pies en el suelo», destacó Ferrando tras la victoria del pasado miércoles en Orihuela (1-2) en el partido aplazado en su día por casos de covid. «Hace tres semanas estábamos en el pozo y ahora no vamos a aspirar a otra cosa que no sea ganar el próximo partido, recuperar jugadores, entrenar bien e intentar sacar adelante el próximo compromiso, no tenemos más», añadió.

Curtido en mil batallas en todas las categorías del fútbol español, el preparador valenciano hace una llamada a la calma y atribuye la buena racha de su equipo al buen momento que atraviesan un alto número de jugadores de la plantilla y a la elevada aportación, tanto de los titulares, como de los suplentes. «Estoy muy contento porque la gente que está saliendo aporta muchísimo nivel. Es una señal de que el equipo está mejorando y estamos haciendo las cosas bien», resaltó. «Es muy bueno también tener a mucha gente en el equipo en muy buenas condiciones», agregó.

Con la prudencia como premisa, La Nucía cerrará esta recta final de la primera fase de la competición con tres partidos en casa -Peña Deportiva, Atzeneta y Hércules, en la última jornada- y dos a domicilio en Alcoy y Paterna frente al Valencia-Mestalla.

El buen momento general del equipo lo encarna a título individual el delantero Cristian Agüero, autor del doblete que dio la última victoria en casa ante el Atlético Levante (2-1) el pasado fin de semana y el miércoles en Orihuela marcó el primer gol de penalti y provocó la segunda pena máxima que transformó Fofo para el 1-2 definitivo. «Cristian [Agüero] es un jugador determinante en esta categoría. Hemos acertado ahora cómo estamos jugando», indicó Ferrando. «Tiene muchos espacios y se siente cómodo. Es un jugador especial, que necesita bastante cariño y sentirse bien. Le están saliendo las cosas. También necesitamos que Fofo crezca y no se nos venga abajo».