Pedro Rivero, técnico del HLA Alicante, se mostró ambicioso una vez más con las posibilidades del equipo una vez asegurada la permanencia en la categoría. “Nosotros queremos más”, señaló el entrenador lucentino, con todos los sentidos puestos en el importante partido de este sábado en Granada ante un equipo que lucha por meterse en la segunda fase de la competición. “La permanencia no era un objetivo, era el objetivo. Todo lo que ha venido en ese camino como la final de Copa son premios al trabajo que han hecho los jugadores y a partir de ahora nos marcaremos otros objetivos a nivel interno como ya hemos hecho otras veces”, señala el técnico. En cuanto al próximo partido, tiene clara la filosofía con la que lo afrontan. “Es un partido que puede contar y que nos interesa para seguir con el ritmo que estamos proponiendo estas dos semanas. Es un buen partido para tener un ritmo altísimo desde el primer minuto hasta el 40”, afirmó Rivero, satisfecho por el objetivo conseguido pero con ganas de más: “La gente puede pensar que ya no tenemos presión, pero nosotros nos autopresionamos y cada día queremos más. Nos vamos a poner una presión sana”. “Nos vamos a marcar objetivos atractivos y queremos estar en el play off de ascenso, pero queda muchísimo”.

“El siguiente objetivo es el partido de Granada y después los otros dos no sumarán pero si servirán para seguir con la evolución que estamos buscando de ser más agresivos y mantener un ritmo alto. Tenemos mucho margen para entrenar el juego que queremos”.

Sobre el buen rendimiento de Jonas Zohore en los últimos partidos, Rivero destacó que “está asimilando mejor las cosas”. “Como todos los jugadores que llegan nuevos a esta liga pagan el peaje, se dan cuenta que esta segunda liga es mejor que otras primeras ligas que ellos han jugado. Todos hemos tenido paciencia y va encontrando su sitio dentro del equipo”.