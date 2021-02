Gerard Albadalejo: «No buscábamos el empate, pero hemos sumado un punto»

«Ha sido un partido de tú a tú y de mucha tensión, pero no he sentido la sensación de peligro y no he visto peligrar el resultado. La lástima ha sido que el empate nos ha llegado en una jugada rara, de falta, porque sentía la sensación de que en este partido no íbamos a encajar gol sino era a balón parado», apuntó el técnico catalán del Orihuela.

El preparador barcelonés admitió que su equipo se encontraba «muy cansado» tras haber afrontado cinco partidos en 10 días, pero destacó que el Orihuela, ayer, dio «todo lo que tiene y ha intentado alcanzar la victoria, aunque ha faltado frescura y no ha podido ser».

Reconoció que el empate a un gol «no era el resultado que buscábamos, pero al menos hemos sumado un punto más», valoró el entrenador amarillo, que se mostró satisfecho, sobre todo, por el esfuerzo de sus jugadores. «Nos ha faltado, en ese dominio nuestro que era claro, tener un poco de paciencia en el último tramo para no arriesgar en exceso y mover al contrario de lado a lado, lo que les habría separado y facilitado a nosotros la zona de remate», matizó el técnico local.

Albadalejo admitió que el empate de Moisés hizo «mucho daño» a su equipo que, hasta el momento se encontraba muy cómodo en el campo.