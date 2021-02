Luis Manuel Corchete se llevó ayer la alegría de su vida. El atleta de Torrevieja de 36 años se adjudicó la medalla de plata en los 50 kilómetros marcha del campeonato de España consiguiendo la mínima olímpica con un tiempo de 2h:49,19. Además de la clasificación para la Copa de Europa, puede aspirar una plaza en Tokio gracias a su excelente trabajo en Sevilla, donde dejó atrás su anterior mejor marca personal (3:59,58). El corredor logró colocarse entre los 15 marchadores más rápidos de España en los 50 km en toda la historia. El atleta de Torrevieja hizo historia con una carrera portentosa en la que solo el ecuatoriano con pasaporte español Claudio Villanueva pudo superarle en la línea de meta.

Corchete lideró la prueba en muchos momentos y terminó con una medalla de plata que añade a su interminable palmarés. Ahora aspira a un puesto olímpico que tendrá que lograr en la Copa del Mundo.

El atleta torrevejense estaba radiante de alegría tras cruzar la línea de meta. «Me está costando asimilarlo. Me he encontrado muy bien, durante estos meses he entrenado muchísimo y las sensaciones eran muy buenas. Durante la prueba me he encontrado con más fuerza que en otras ocasiones y he podido hacer marca personal, que hacía muchos años que no lo conseguía», señaló Corchete. «No me lo creo todavía. Detrás de esto hay un trabajo muy grande y la verdad que estoy orgulloso del resultado», afirmó el atleta antes de reconocer que llegó a barajar la retirada: «Cuando participé el año pasado en el campeonato de España de Torrevieja tenía pensado aparcar la moto y dedicarme a otra cosa, pero la pandemia me hizo reflexionar, me cuidé muchísimo y aquí estoy. Querer es poder».

Por su parte, el atleta de Ibi Javier Mirón cumplió los pronósticos y consiguió el título nacional sub’23 en los 800 metros con un tiempo de 1.52.41. El corredor del New Balance está acumulando éxitos y es una de las firmes promesas, así como la atleta de Orihuela Carmen Marco, que ganó el oro en los 60 lisos con una gran marca e 7.54.