Hércules-Ibiza, polos opuestos

El Hércules debe variar por completo su inercia en el partido de este domingo ante el Ibiza, la primera de las cuatro «finales» que debe disputar el equipo en su lucha por acabar entre los tres primeros y evitar una catástrofe. Los blanquiazules no ganan desde el 10 de enero, día en el que superaron a La Nucía (3-1). Desde entonces no han vuelto a saborear la victoria sumando tan solo tres puntos de los últimos 15, una trayectoria muy pobre para un equipo que quería aspirar al ascenso a Segunda.

La trayectoria de los de Manolo Díaz choca con la del Ibiza, líder destacado y ya clasificado para la siguiente fase. Los ibicencos son el equipo más goleador del grupo con 20 goles y el menos goleado con solo tres, datos que distan mucho de los que presenta el Hércules, que ha anotado 12 goles y ha encajado nueve. En las últimas cinco jornadas el equipo blanquiazul ha sumado seis goles en contra, lo que describe a la perfección el momento en el que se encuentra el conjunto alicantino y la urgencia por conseguir una victoria este domingo. Ha sido un mes fatídico en el que la plantilla ha conocido a tres entrenadores en busca de una reacción que no llega. El empate en Orihuela dejó frialdad en el entorno blanquiazul aunque los resultados del Alcoyano y del Villarreal B evitaron males mayores.

El Hércules afronta ahora cuatro «finales» en su lucha por acabar entre los tres primeros y clasificarse para la Segunda B Pro. Esperan Ibiza, Villarreal B, Atlético Levante y La Nucía. Para el encuentro de este domingo en el Rico Pérez (12.00) el equipo no contará con los lesionados Acuña y Moyita ni con los sancionados Moisés y Erice, con lo que Manolo Díaz se ve obligado a hacer cambios en su once. Todo apunta a que el portugués Romain Correia formará pareja con Tano Bonnín en el centro de la defensa en lo que sería el primer partido como titular para uno de los fichajes del mercado de invierno. El joven defensa ya tuvo oportunidad de debutar el pasado domingo en Orihuela y ahora puede llegar su oportunidad. También dispone el técnico blanquiazul de Teo Quintero, pero en el último partido no fue convocado, con lo que sería dar un giro demasiado brusco a sus decisiones. Lo que tampoco parece probable es que el técnico sitúe Armando en el centro de la defensa.

El centro de campo también presenta dudas. Appin tiene un puesto fijo en el equipo y su acompañante no parece claro con la ausencia de Moyita y Erice. Lo más lógico es dar continuidad a David Sánchez para situar a dos delanteros en punta como Benja o Buenacasa en busca del único resultado que vale que es la victoria. Tampoco se descarta que Diego Benito debute como titular esta temporada, pero no parece probable.

La gran novedad puede ser la presencia de Romain Correia. Llegó al Hércules tras la marcha de Pablo Íñiguez. Aunque nacido en Francia, ha sido internacional en todas las categorías inferiores de Portugal. Incluso, se proclamó campeón de Europa Sub-19 en 2018. A Manolo Díaz le convencieron sus cualidades nada más aterrizar en el Hércules y le dio sus primeros minutos ante el Orihuela, pero la baja de Moisés le puede abrir ahora la puerta de la titularidad ante el mejor equipo del grupo B.

El Ibiza solo ha perdido un partido esta temporada y fue ante el Alcoyano, teniendo ya la clasificación para la Segunda B Pro y para luchar por el ascenso a Segunda División.

«Es un equipo muy sólido que está demostrando por qué está arriba. No concede nada atrás y en ataque tiene mucho acierto», señaló Borja, exjugador del Ibiza, quien agregó que pese a la entidad del rival, el Hércules irá «a por el partido y a atacar sus puntos débiles».

El domingo será el primer «match ball» para el Hércules y de nuevo se disputará a puerta cerrada. Se podrá ver a través de la web del club de forma gratuita para los que tengan el carnet Compromiso. El resto, 7,70 euros.

Appin, fijo en el centro del campo, único apercibido

Máxima precaución con Appin. El centrocampista tiene cuatro cartulinas amarillas y si ve una quinta deberá cumplir un partido de sanción, algo que ahora mismo sería fatal para el Hércules. Es uno de los titulares indiscutibles y el centro del campo no se entiende sin su presencia. Appin ha sido una de las revelaciones de la temporada con un rendimiento muy notable, por lo que sorprendió que Alejandro Esteve, ahora ayudante de Manolo Díaz, lo dejara en el banquillo en su primer partido como técnico tras el relevo de Cubillo.