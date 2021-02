Eusebio Cáceres: «Lo mejor de mi carrera está por llegar, la vida me ha enseñado a no rendirme nunca»

Eusebio Cáceres colecciona títulos de campeón de España de salto de longitud. El atleta de Onil (10-9-91) acumula ya diez oros, seis de ellos en pista cubierta, el último con una gran marca de 7.91. Las lesiones le han impedido consagrarse a nivel internacional donde sigue teniendo un gran cartel desde que en 2013 rozase el podio del Mundial. Tocó la gloria en el Europeo sub’23 con una medalla de oro y un estratosférico salto de 8,37 con el que se le llegó a comparar con Yago Lamela. Ahora busca reencontrarse con el salto que lo lleve a seguir entre los más grandes. Su próximo reto, el Europeo de marzo en Polonia.

Diez títulos de campeón de España, seis de ellos en pista cubierta...

No son cifras en las que me fije, siempre pienso que lo único que quiero es disfrutar de este deporte, competir y tratar de sacar lo que tengo dentro de mí para saltar. Fui de menos a más y sabiendo que puedo coger más confianza y velocidad en toda la fase del salto.

Un dato positivo es que ya no hace tantos nulos como antes...

Tenía una manera de saltar por defender el isquio y esto estaba provocando que fuera peor. Ahora mucho mejor y sin ninguna sensación de dolor.

Mañana vuelve a competir en el meeting de Madrid...¿Con qué objetivo?

Me viene muy bien para el Europeo y para seguir encontrando sensaciones. Sé que voy a llegar con más confianza, empezaré a soltar más gas, a correr más y a seguir corrigiendo errores técnicos y poder conseguir unos registros un poco más altos.

¿Qué espera en el Europeo?

Antes del Nacional no tenía mucha esperanza pero ahora mismo estoy muy confiado. Parece que va la cosa bien y vamos para arriba, el cuerpo empieza a responder y voy con toda la intención de afinar estas dos semanas y en el Europeo ir a por todas.

Parece que ha pasado lo peor de su calvario con las lesiones...

Sí que es verdad que se han arreglado muchas cosas, en una competición como la del domingo en la que hice seis saltos y no tengo ninguna secuela me da bastante confianza. De todas formas no puedo fiarme, mi historial me dice que tengo que aprender de todo lo que ha pasado y hacer lo posible por dar todo lo que tengo.

¿Qué marca cree que tiene en sus piernas ahora mismo?

No creo que ahora mismo esté en mi mejor momento físico, sí que he recuperado en cuanto a técnica, pero físicamente no podría acercarme a cuando competí en Doha, por ejemplo. Pero sé que puedo despertar mucho si consigo unir las dos cosas. Ahora podría rondar los ocho y algo para el miércoles y en el Europeo acercarme a mi marca personal en pista cubierta que son 8.17.

El aplazamiento de los Juegos el año pasado fue un palo, nos dejó sin esa ambición que te hace creer en el día a día

¿Le vino bien el aplazamiento de los Juegos?

Fue un palo. Te deja sin objetivos, sin esa ambición que te hace creer en el día a día. Aunque me lo tomé bien se hace un poco difícil. El objetivo que tiene uno y que te hace esforzarte más esta vez no existía. Esperemos ahora e intentar llegar en el mejor momento que se pueda. Es una lástima que no haya gente en las gradas, me encanta que se disfrute y que haya gente apoyando, pero es lo que nos ha tocado y lo que toca es adaptarse. Se me hace muy raro competir sin gente y que nadie anime. Aunque no haya gente voy a seguir dando lo mejor que tengo.

¿Cree que lo mejor de su carrera está por llegar?

Sin duda, eso lo tengo claro.

¿Ha pensado mucho en su cuarto puesto en el Mundial de 2013?

No, me ganaron porque fueron mejores y no tiene más explicación. Darle vueltas a algo que ha ocurrido es algo inútil, hay que seguir adelante.

¿Las lesiones le hicieron replantearse su futuro?

Lo único que he sentido es la dificultad para poder encontrar la técnica. Tener tantos sustos te hace olvidarte de saltar y el cuerpo lo que busca es protegerse de las lesiones, luego no consigues saber cómo lo hacías antes. Tengo claro que no quiero acabar el día de mañana sin haberlo dado todo.

¿Tiene alguna espina de no haber conseguido alguna medalla en algún Mundial o Europeo absoluto?

No es algo que me preocupe. Tengo que seguir luchando para merecerlo y conseguirlo.

La última década el salto de longitud español ha estado dominado por usted...

Siempre he podido estar entre los primeros, pero nunca he buscado el número de títulos, me encanta hacer este deporte por ver hasta qué límites soy capaz de llegar.

¿Qué piensa de lo qué le pasó a María Vicente, que le borraron un salto válido?

Una putada. El juez tampoco debió pasarlo bien. No es de ahora, hay que intentar que no ocurra. Igual que a nosotros se nos exige máxima profesionalidad debía pasar lo mismo con otra gente. Llevamos muchos años y siempre ocurre una de éstas, pero ahora ha tenido más repercusión.

¿Cómo ve la nueva hornada de jóvenes atletas como es el caso de Javier Mirón?

He pasado por ahí y me encanta que haya gente destacando, mi consejo es que no se rindan. Se trata de perseverar, de saber que lo quieres, es una carrera de fondo.