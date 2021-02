Mal día eligió el Lucentum para la vuelta de público al Pedro Ferrándiz. Lo mejor, que el encuentro era instrascendente y no afectará a la siguiente fase. Lamentable partido de un HLA que no se tomó el encuentro tan en serio como un rival que destrozó al Lucentum desde el principio. Las sensaciones fueron horribles durante todo el partido de un equipo que no encuentra el rumbo desde que comenzó 2021.

El HLA Alicante fue apabullado por un Murcia letal en el primer cuarto. Los alicantinos desaparecieron del encuentro tras el 7-2 inicial para encajar un rotundo 5-20. Pedro Rivero se desesperaba en el banquillo con la esperpéntica puesta en escena de un Lucentum irreconocible. El Murcia anotaba prácticamente todo lo que tiraba al tiempo que reboteaba sin compasión. El conjunto visitante le ponía más ganas al partido y la ventaja al final de la primera parte era descomunal (15-35). 5 rebotes habían cogido los alicantinos por 20 de los murcianos. Hacía mucho tiempo que no pasaba nada igual en el Pedro Ferrándiz.

El arranque del segundo cuarto hizo albergar alguna esperanza con dos triples consecutivos de Edu Martínez, pero la tónica fue la misma. El Murcia era muy superior ante un HLA que no reaccionaba, llegando al descanso con un contundente 38-56. Muy mal el Lucentum en todas las facetas del juego.

Mejoró el equipo alicantino en el tercer cuarto con un Gjuroski muy activo para reducir ventaja de forma considerable situándose con un 50-62 que obligó al Murcia a pedir tiempo muerto. Cuando parecía que el HLA había encontrado el camino correcto de nuevo el Murcia acaba con cualquier atisbo de remontada con un 50-68. No le salía nada al Lucentum en un partido visto para sentencia al final del acto (58-81).

El definitivo cuarto no cambió la película del encuentro y la ventaja para el Murcia fue creciendo. El HLA no veía el final de su peor partido en muchos años. Pitts, muy lejos de su nivel desde hace tiempo, maquilló el resultado en el tramo final.