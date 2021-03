Poco a poco se va instalando la normalidad en el deporte de la Comunidad aunque todavía mantiene muchas restricciones sanitarias para evitar nuevos brotes. Ayer fue un día grande para los deportistas federados de todas las disciplinas deportivas, ya que pudieron retomar los entrenamientos después de casi un mes y medio parados. Todos pueden volver a entrenar pero no todos competir, ya que de momento ello queda reservado para aquellas categorías que dan acceso a una categoría nacional o a un campeonato de España. Lo mismo pasa con la utilización de los pabellones, reservado ahora mismo para este segundo grupo hasta próximo cambio.

En fútbol, una de las categorías que ya tiene fecha para volver a competir es la Regional Preferente, que tiene previsto retomar la actividad el fin de semana del 13-14 de este mes. La Federación comunicará en breve el nuevo calendario para tratar de poner al día la competición. La última jornada que se disputó fue la del 2-3 de enero. Casi dos meses y medio después regresará la competición en la quinta categoría del fútbol español.

Los equipos de todas las modalidades deportivas como fútbol, baloncesto, hockey, balonmano, tenis, voley...pudieron ayer retomar los entrenamientos pero sólo al aire libre, por tanto, quedaron descartados los entrenamientos en pabellones deportivos e instalaciones cerradas salvo en el caso de categorías en las que se lucha por el acceso a una categoría nacional. En el caso de categorías no competitivas como querubines, etc, se aplicará el mismo criterio que para las actividades extraescolares de Primaria y por tanto, sólo se permiten grupos de cuatro niños/as.

Aunque para el deporte amateur sólo se permite grupos de cuatro personas, en el caso de los equipos federados se permitirán que entrenen juntos formando «grupos burbuja» y no será obligatorio el uso de mascarillas. Esta medida afecta por tanto a deporte Universitario, Federado y Jocs Esportius.

En el caso concreto del fútbol, las restricciones que impuso la Generalitat Valenciana para el reinicio de los entrenamientos fueron las siguientes: los entrenamientos de categorías prebenjamín, benjamín, alevín deberán realizarse en grupos de cuatro en cuatro personas garantizando las distancias de seguridad. Los entrenamientos se desarrollarán en grupos estables y evitando contacto con otros grupos de entrenamientos y siempre al aire libre. Los entrenamientos se desarrollarán sin público.

La natación, muy tocada

La alegría por volver no es total, ya que el Consell no ha permitido la apertura de gimnasios ni de piscinas cubiertas. Tan solo se permite la natación para equipos que preparan un campeonato nacional. Así, nadadores, técnicos y clubes de la Comunidad Valencia firmaron un manifiesto en el que piden la reapertura de las piscinas cubiertas, ahora mismo cerradas por las restricciones sanitarias. Publicaron un manifiesto en el que destacaron los beneficios de tener abiertas las actividades acuáticas, pero no sirvió para la reabrir la piscina, por lo que la natación se convierte en uno de los deportes más dañados por las restricciones impuestas por la Comunidad.

Agustinos: «Por fin los chavales pueden saltar y correr»

Fue un día muy esperado para los clubes y entidades alicantinas. De nuevo pudieron retomar su actividad diaria y cientos de chavales pudieron volver a ejercitarse. Es el caso del Club Deportivo Agustinos, que aglutina a más de 200 deportistas de todas las categorías. «Ha sido un alivio para todos, pero sobre todo para ellos que de nuevo pueden volver a sentirse activos, correr, saltar. Era una situación muy dura para ellos» afirma Israel González, presidente de Agustinos Todos los clubes de la provincia volvieron a la actividad aunque con restricciones.