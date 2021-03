Un máximo de 150 espectadores podrán acudir este domingo al campo de El Collao para presenciar el vital encuentro del Alcoyano ante el Peña Deportiva (12.00). Así se lo comunicó Sanidad al conjunto blanquiazul. La última vez que hubo aficionados en El Collao en liga fue ante el Atzeneta el 13 de diciembre. El Alcoyano tiene muchas opciones de conservar la segunda plaza que ostenta en la actualidad y terminar entre los tres primeros de su grupo con un calendario que encima le favorece con dos partidos como local y uno de visitante y ningún enfrentamiento directo. El conjunto de Parras espera lograr así su segundo ascenso consecutivo, después del conseguido la pasada temporada de Tercera a Segunda B. Una gran trayectoria en la que se ha puesto la guinda esta temporada con la eliminación del Madrid de la Copa del Rey en un partido histórico que no se olvidará nunca. Una gran campaña para un equipo recién ascendido.

Hércules, un año casi sin gente

Por otro lado, ayer se cumplió un año del último partido que disputó el Hércules en el Rico Pérez antes de la pandemia. Fue ante el Andorra y acudieron más de 5.000 espectadores. El encuentro acabó 0-0 y el estallido del covid no se hizo esperar. El conjunto blanquiazul disputó un partido más ante el Ebro que también acabó en empate a cero y la competición acabó tras la declaración de pandemia. Fue el fin de una pesadilla deportiva en la que el equipo caminaba con fuerza hacia el descenso a Tercera y el inicio de otra sanitaria con el posterior confinamiento. El Hércules ya no ha vuelto a tener apenas espectadores en las gradas. Como máximo 150 aficionados, cifra que marca la Conselleria de Sanidad. Pese a tratarse de un recinto al aire libre, la Comunidad no quiere de momento levantar la mano.