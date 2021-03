El Club Balonmano Elche Visitelche.com disputa este miércoles, a partir de las ocho y media de la tarde (hora peninsular), en el pabellón Antonio Moreno de Las Palmas de Gran Canaria, un partido importante frente al Rocasa. Las ilicitanas se juegan el primer puesto del grupo B de la primera fase de la Liga Guerreras-Iberdrola de División de Honor Femenina y, a parte, dos puntos importantes de cara a la segunda fase de la lucha por el título, en la que valen la puntuación conseguida en los enfrentamientos directos de la primera.

A falta de completar los dos partidos aplazados y la última jornada de la primera fase, las "guerreras franjiverdes" ocupan la segunda posición de su grupo, con 18 puntos en 11 encuentros. Primero es el KH-7 Granollers, con 21 puntos, pero con dos envites más (13). Por su parte, el Rocasa Gran Canaria ocupan la tercera plaza, con 17 puntos en 11 encuentros. De esta forma, si el Elche Visitelche.com es capaz de vencer hoy tendría en su mano acabar la primera fase en primera posición, porque los dos envites que le restan son contra el Morvedre y el Salud Tenerife, que, a priori, son rivales factibles. Además, ganar hoy en Gran Canaria permitiría sumar dos puntos que serían muy importantes en la segunda fase para la lucha por el título.

El choque no va a ser fácil. El Rocasa ya venció de un gol en el choque de la primera vuelta disputado en el pabellón de Carrús y a las ilicitanas no se les da bien las visitas a tierras canarias. No obstante, el Elche, a pesar del largo viaje, tuvo el pasado sábado un partido cómodo frente al Liberbank Gijón (27-14), con muchas rotaciones, y esto hizo que ninguna jugadora tenga alguna molestia física. Por su parte, el Rocasa tuvo un duro encuentro ante el Granollers (28-30) y no querrán su segundo partido consecutivo.

Joaquín Rocamora, técnico del Elche, asegura que viajan con toda la ilusión del mundo y espera sumar dos nuevos puntos. El técnico oriolano sabe qué tipo de equipo es Rocasa, en el que no se puede destacar a una sola jugadora porque tiene a muchas de un gran nivel, además, también es una de las plantillas más experimentadas de la liga, esto hace que en los momentos complejos del partido mantengan la calma.