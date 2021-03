A por todas ante un Sevilla mermado

El rival no es de los que al principio de temporada cuentas con ganar. Claramente, no. Pero es el momento. Y la necesidad de puntos apremia a una plantilla que en los tres partidos de Escribá como técnico ha dado señales esperanzadoras de cambio, ganando en casa al Eibar, jugando un buen primer tiempo ante el todopoderoso Barcelona de Messi, rozando el empate contra el Granada...

¿Por qué no repetir el empate ante el Real Madrid? ¿Y por qué no salir a ganar? El equipo seguramente daría por bueno un empate. Incluso en el discurso de jugadores y técnico no se ha hablado de victoria durante la semana. «El Sevilla es un gran equipo pese a las bajas. Podemos sacar algo positivo», apuntaba Fidel tras el entrenamiento del jueves. Y todos coinciden al hablar de permanencia. «Lo vamos a conseguir», han repetido futbolistas y Escribá estos días. El preparador valenciano ha contado con toda la semana para entrenar y precisar apuntes técnicos. Incluso pudo dar un día de descanso a la plantilla. Según aseguró él mismo, cuenta con todos disponibles salvo Rigoni que, con su rotura fibrilar en el bíceps femoral a los dos minutos de saltar al campo del Granada, se perderá varios encuentros.

Josan está ya recuperado. Escribá podría utilizarlo de salida o esperar a que el encuentro esté un poco más avanzado para no cargarlo con demasiados minutos y usar a Tete Morente como en el último partido. Pero el Elche necesita llegar más al área rival. Si no, es imposible conseguir resultados positivos. No se puede confiar siempre en que Lucas Boyé se saque de la chistera un gol, como hiciera el pasado domingo. El mago del área va bien por arriba, recibe y controla, da el pase, abre el campo con balones largos, pero necesita apoyo y más creación en la medular, así como los centros de Josan, al que el técnico podría reservar de inicio, pero el partido debe estar vivo para cuando entre. El Elche no puede estar esperando a llegar arriba solo con jugadas de estrategia o pases lejanos. Hay que pisar área contraria y terminar las jugadas.

Johan Mojica ha mejorado durante la semana. El entrenador dijo ayer que contaba con él, que lo ven recuperado, pero también señaló que no forzarían. El lateral izquierdo tuvo que dejar el partido en el medio tiempo el domingo por molestias musculares y ha entrenado al margen del grupo. Si no lo ven al cien por cien podría jugar Josema en su puesto. O Cifu por la derecha y Barragán por la izquierda. El resto de puestos parecen claros. El Elche volvería a jugar con un 1-4-4-2. Badia bajo palos, defensas centrales Gonzalo Verdú y Dani Calvo. En el centro estarían Marcone, Fidel y Raúl Guti, con la posible variante de Víctor. Arriba, Lucas Boyé y Guido Carrillo. En el banco quedarían los porteros Gazzaniga y Andreu, Diego, Helibelton -que aún no se ha estrenado-, Mfulu, Luismi, Pere Milla, Nino y los citados como posibles anteriormente. También algún jugador del filial.

En el Sevilla, Lopetegui aseguró ayer que esperará a última hora para decidirse, ante la fatiga que arrastran sus jugadores. De inicio podrían salir el portero titular, Vaclik, en defensa Escudero, Gómez, Diego Carlo y Navas. En el centro Óliver Torres, Gudelj y Rakitic, y arriba tres delanteros: Ocampos, Luuk de Jong y Munir. En el banquillo quedarían hombres como Javi Díaz, Rekik, Fernando, Jordán, Suso, Papu o En-Nesyri.