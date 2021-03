El Alcoyano desperdicia una ocasión de oro

El Alcoyano ha desperdiciado una ocasión de oro de asegurar prácticamente su clasificación para la Segunda B Pro. El conjunto de Vicente Parras perdió ante la Peña Deportiva y se lo jugará todo en los partidos ante Atzeneta y Mestalla. Los blanquiazules llegaron a igualar el gol de los ibicencos, pero tan solo un minuto después encajaron el gol de la derrota tras un fallo defensivo que sepultó las posibilidades alcoyanas sobre un césped embarrado por la lluvia. Los baleares realizaron un partido muy completo y fueron superiores a su rival durante casi todo el partido.

El Alcoyano se llevó un jarro de agua fría en los primeros compases del encuentro con el gol de Pereira tras un claro fallo defensivo que dejó completamente solo al jugador de la Peña Deportiva, fusilando a José Juan. Durante unos minutos el conjunto blanquiazul quedó noqueado tras el inesperado mazazo, pero a poco fue recuperando sensaciones en un terreno de juego muy complicado de jugar por la lluvia. Cualquier balón al portero llevaba peligro porque podía frenarse en cualquier momento.

Los de Vicente Parras se adueñaron de la posesión ante un rival muy sólido en defensa que no concedía absolutamente nada. El primer disparo a puerta del Alcoyano llegó en el minuto 17 con un peligroso disparo de Ángel López desde la frontal del área que se salió fuera por muy poco. La posesón no le duraba mucho al Alcoyano y la Peña Deportiva buscaba el segundo para sentenciar el partido. De nuevo Ángel buscó el empate con otro disparo que detuvo sin problemas el guardameta del conjunto ibicenco, muy seguro durante toda la primera parte.

José Juan salvó a su equipo del 0-2 con dos paradas consecutivas al filo de la media hora. El guardameta estuvo rápido de reflejos en dos claras ocasiones del conjuntio visitante y permitió que el Alcoyano siguiera con vida.

Antes del descanso dispuso el equipo de Parras de otra ocasión pero disparo de Alberto Rubio se marchó por encima del larguero por muy poco.

El Alcoyano salió en la segunda parte mucho más incisivo consciente de que una victoria le dejaba prácticamente clasificado para la Segunda B Pro. Los blanquiazules se hicieron los amos del partido en busca del gol del empate. Mourad estuvo cerca de conseguirlo tras un saque de falta, disparó dentro del área pero el balón salió muy alto.

Minutos después de nuevo José Juan volvió a salvar al Alcoyano con dos enormes paradas en dos acciones muy peligrosas de Fran Núñez. Respiró el conjunto de El Collao que se desesperaba en busca del empate. Parras confió en Ramón López y entra en sustitución de Ángel. Tuvo su primera ocasión nada más entrar al campo pero desvió a córner sin problemas el guardameta de la Peña Deportiva.

El encuentro fue ganando en emoción e intensidad. Nadie dominaba con claridad en un césped cada vez más complicado. La defensa rival no daba ni una concesión, la dificultad de acercarse al área era muy difícil y el centro del campo era para la Peña Deportiva. No encontraba la fórmula el Alcoyano de conseguir el empate hasta que Mourad lo consiguió tras un córner en el minuto 78 en una jugada dentro del área La alegría no duró más de un minuto, lo que tardó la Peña Deportiva en volverse a adelantar con un gol de Nacho López tras quedarse solo ante José Juan. Fue de nuevo otro imperdonable fallo defensivo lo que condenó al Alcoyano y le privó de luchar por la victoria en lo que le quedaba de partido.

El conjunto de Parras ya lo intentaba a la desesperada. Buscaba un punto crucial en su lucha por acabar entre los tres primeros y clasificarse para la Segunda B Pro. No había manera de llegar con claridad al área contraria ni de encontrar ocasiones de peligro. El Alcoyano luchó con todas sus fuerzas pero la defensa de la Peña Deportiva fue un muro imposible de franquear.

La derrota fue dura aunque el Alcoyano depende de sí mismo para acabar entre los tres primeros. Le espera el Atzeneta y el Mestalla.