¿Qué le pasa al Lucentum?

El HLA Alicante ha perdido el alma que siempre ha tenido con Pedro Rivero en el banquillo. Nada tiene que ver este equipo con el que se clasificó para disputar la final de la Copa Princesa. Ni de lejos se parecen las dos caras que ha dado el equipo lucentino en esta extraña temporada en la que lo más positivo ahora mismo es que la permanencia en la LEB Oro está conseguida. El Lucentum se acostumbró tanto a ganar en 2020 que cuando el Granada le cortó su inmaculada racha nada volvió a ser como antes. Del espíritu luchador que siempre ha caracterizado al equipo se ha pasado a un carácter apático y preocupante que hace que cualquier rival te acabe por perder un respeto que se había ganado a pulso. Rivero no da con la tecla. Catalogó los partidos ante Murcia y Canoe de «trascendentales» de cara a recobrar sensaciones para la segunda fase y salieron dos partidos deplorables. No es el mismo Lucentum en absolutamente ningún aspecto. Ampararme ahora mismo en el que el equipo ya ha conseguido el objetivo no cuadra con la mentalidad ambiciosa que siempre ha tenido este club.