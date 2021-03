A sus 27 años, Jorge Ureña se ha consagrado a nivel continental en las pruebas combinadas son su tercera medalla europea consecutiva. Lo hizo sin hacer ruido, sin una preparación idónea por la pandemia y las lesiones que se fueron sucediendo y con la idea de mantenerse entre los mejores pero sin querer meterse más presión que la necesaria. Y triunfó. Solo pudo con él el plusmarquista mundial y ganó una medalla de plata que sabe mejor que nunca y que le anima a seguir buscando el pasaporte a los Juegos Olímpicos, la gran asignatura que tiene pendiente todavía.

El subcampeón europeo descansará unos días y volverá a los entrenamientos para preparar la temporada al aire libre. Por supuesto, lo hará en Onil, su tierra natal y a la que no ha abandonado nunca. Allí entrena con su gran referencia, su padre y al mismo tiempo entrenador José Antonio Ureña, también atleta de combinadas de éxito, que le inculcó los secretos de una de las pruebas más duras del programa atlético. En su mente se encuentra la mínima (8.350 puntos) para permitirle debutar en Tokio en unos Juegos Olímpicos. «Ahora a descansar una semana, reestructurar un poco la cabeza y pensar dónde voy a competir este verano, buscar la mínima olímpica en el decatlón o al menos ganarnos la plaza olímpica por ránking», señala Ureña tras colgarse la medalla de plata en un campeonato al que no pudo acudir su vecino de Onil Eusebio Cáceres por una molestias físicas.

«Después del año que hemos pasado con la pandemia, no puedo estar más contento de conseguir esta plata» aseguró el atleta alicantino. Este es el tercer Campeonato de Europa indoor consecutivo del que sale con una medalla después de la plata que logró en Belgrado 2017 y del oro conseguido en Glasgow 2019

Su preparación no fue la idónea, pero Ureña nunca falla en estas importantes citas. «A falta de preparación, tiré de recuerdos y experiencia para ir a por todas» afirmó. «Últimamente me están sonriendo los Europeos en pista cubierta, así que muy contento con esta medalla. He venido justo de fuerza y de preparación, pero me he encontrado mejor de lo que esperaba», comentó el atleta de Onil, que tuvo que esperar a la última prueba para confirmar la plata. «No sé si era la cabeza, el estrés o los dos segundos que no me tenía que sacar (el polaco Pawel Wiesiolek), el caso es que estaba muy fatigado, pero al final lo hemos conseguido». «Estoy muy cansado. He sufrido mucho en el 1.000, pero ha merecido la pena. Ya tengo la plata conmigo y no puedo pedir más a las marcas que me han salido. Tercer medalla en tres europeos, estoy feliz», afirmó.

Una de las cosas por las que más se alegra Ureña es por la cada vez más repercusión que está teniendo al atletismo por el buen papel del equipo español. «Estamos dando mucho que hablar. Aunque somos un deporte minoritario, poco a poco nos vamos abriendo hueco, incluso en los telediarios. Esperamos que pronto sea un deporte de los importantes», señaló el subcampeón. Se trata de la cuarta medalla de un español en combinadas de unos Europeos bajo techo: Antonio Peñalver logró la primera -un bronce- en Génova’92, , hace cuatro años el propio Ureña ganó plata en Belgrado, hace dos consiguió el oro y en esta ocasión de nuevo el segundo puesto.

Con José Antonio Ureña y Jesús Gil como entrenadores, el subcampeón mundial se centra en conseguir la mínima olímpica, aunque también puede conseguir la plaza para Tokio por ránking.

Felicitación de Cáceres

Su vecino y amigo de Onil Eusebio Cáceres, que no pudo acudir al Europeo por unas molestias físicas, elogió la actuación de Ureña: « Es una bestia en todo tipo de condiciones. Siempre hace más de lo que nadie espera». El saltador colivenc buscará también la mínima olímpica una vez se recupere de su lesión.

Su padre batió el récord del mundo de mayores de 50 años

José Antonio Ureña, padre y entrenador del actual subcampeón del mundo, es el modelo a seguir para Jorge. Sigue en plena forma como lo demuestra el hecho de que hace tres años estableció en los Europeos Masters de Madrid un récord del mundo de pentatlón en la categoría de mayores de 50 años. Ureña padre obtuvo resultados destacados como atleta de elite y ha seguido practicando su disciplina como atleta veterano. Junto a Jesús Gil forma parte del equipo técnico que entrena a diario a Jorge, consagrado en las pruebas combinadas.