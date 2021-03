Irene Vargas: «El arbitraje para mí es una forma de vida, me ayuda a ser mejor»

¿Cómo empezó su afición por el arbitraje?

Yo era deportista de elite de Orientación, me lesioné en el tobillo y ya no pude seguir a ese nivel. Mi padre me aconsejó que probara en el arbitraje. Él era árbitro de fútbol sala y siempre me decía que mi personalidad se ajustaba bien para ser colegiada y así fue como empecé. Así que me inicié en este mundo primero como asistente desde la mesa cronometrando y poco a poco me fui metiendo hasta llegar a árbitra principal. Estuve un tiempo viéndolo desde fuera hasta que finalmente comencé a arbitrar partidos y cada vez me iba gustando más. No jugué al fútbol sala, directamente comencé en el arbitraje, que es algo que me apasiona.

¿Qué es lo que más le atrae de esta profesión?

Me encanta arbitrar, es algo que te ayuda en la vida, te ayuda a gestionar los problemas, es como una droga, me fascina el arbitraje, disfruto mucho haciéndolo, no lo haría sin cobrar pero es una de las cosas que mas me gustan. Es una forma de vida, me ayuda a ser mejor cada día.

Su carrera está yendo a gran velocidad. Con 21 años ya arbitra a la máxima categoría femenina y ha debutado este año también en la Segunda División B masculina...

Está yendo muy rápida, pero quiero tratar de llegar más lejos, intentar dar el paso a la Segunda División y si se puede a la máxima categoría masculina. Es una meta muy ambiciosa que ya veremos si se cumple pero de momento estoy muy a gusto arbitrando y aprendiendo cada día de los mejores. En el ámbito laboral la economía es mi pasión y cuando termine mis estudios me encantaría ser profesora de ello.

¿Cuáles son sus referentes en el arbitraje?

Mis referentes son Pablo Delgado, que acaba de ser internacional y Javi Ayala, que es el delegado del colegio de árbitros de Alicante. Donde va él voy yo. Ver los partidos de Pablo me emociona. Ayala siempre ha creído en mí.

Elda acogió hace unos días el primer partido arbitrado por mujeres de Segunda División B entre las que figuraba usted...

En Elda vivimos un momento muy bonito y todo fue muy bien allí, era la primera vez y el partido enfrentaba a Nueva Elda y Ye Faky Fs Fusta. Era la primera vez que tres mujeres arbitraban un partido de categoría nacional masculina.

¿Nota mucha diferencia de pitar en la Primera División femenina a hacerlo en la Segunda B masculina?

Se nota mucho la diferencia de pitar en Primera femenina y en Segunda B, van mucho mas rápido, más intensidad, se nota por muchas cosas que estás arbitrando en un partido de la máxima categoría.

«A las árbitras nos respetan igual los chicos y las chicas»

Irene Vargas asegura que los equipos las respetan igual tanto en categoría masculina como femenina. «Los chicos nos respetan igual que las chicas, no he tenido ningún problema con nadie, cada vez se va igualando mas el trato, por lo que no tengo ninguna queja en ese sentido», afirma la árbitra , que agradece la confianza que ha depositado en ella Javier Ayala, exárbitro de la máxima categoría y ahora delegado del colegio de árbitros de Alicante.