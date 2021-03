El trapecista

Hace unos años tuve la suerte de pasar un verano con Louis David, un trapecista canadiense del Cirque du Soleil. Hacía un número impresionante con su compañera, los dos sobre el trapecio, que simulaba ser el baile de dos pájaros. El show formaba parte del espectáculo Totem, que pudimos disfrutar en Alicante durante varias semanas, y era un bellísimo compendio de fuerza, ejecución, técnica, movimiento, coordinación, expresividad y riesgo en el aire. De esos que te dejan con la boca abierta por su precisión y arrojo, desafiando los límites de las capacidades físicas. Él, colgado de la barra a decenas de metros de altura, la sostenía a ella en mil acrobacias y piruetas imposibles. Mi amiga Carla y yo asistimos a varias funciones (alguna de ellas, en la carpa de entrenamiento, viendo cómo se preparaban los artistas antes de salir al escenario) y no dejábamos de preguntarnos una sola cosa: ¿cómo? ¿Cómo se está en el aire sujetando a otra persona, con las manos, con los pies, con los hombros, en movimiento, en altura, colgado de una barra mientras haces acrobacias…? Louis David nos contó que cada uno tiene un rol: él era portador, y su pareja, volador. Y el secreto, para quien tiene que volar, es simplemente dejarse coger. Confiar ciegamente. No intentar agarrar, no buscar al otro con las manos entre vueltas y giros; únicamente, saltar y poner los brazos para que el portador te coja de nuevo. Dejarte llevar y esperar que tu pareja haga su parte del trabajo.

Esta dualidad de papeles (el que sujeta y el que se deja coger; el que pone la fuerza y el que se entrega a ser sostenido) siempre me ha hecho pensar en lo importante que es confiar. Confiar en que la otra persona no te dejará caer, te buscará con sus brazos; saber que es mejor no intentar agarrarle, no buscarle en el vacío; solo volar hasta ser rescatado en las alturas. Y en ese gran espectáculo que es nuestro baloncesto, con sus toques circenses, el Lucentum me hace sentir trapecista volador. En la peor racha de derrotas de la era Rivero, encajando parciales escandalosos en casa y siendo incapaces de anotar más de cuatro puntos en toda una prórroga, con la defensa hecha aguas y el ataque ciertamente oxidado, el equipo nos pide un voto de confianza. Esperar y confiar. Están haciendo cambios, están trabajando duro en los entrenamientos, han sido partidos que no contaban para la segunda fase, estamos ya clasificados desde hace semanas, hacía falta un poco de descanso para recuperar la concentración en la competición. A la afición a menudo nos toca ser portadores del equipo, llevarles en volandas a la victoria con nuestros cánticos y ánimos. Sujetarlos en el aire en el vuelo hacia la canasta. Es el espíritu del «ahora que has caído, yo te levantaré». Pero esta vez, no. Esta vez nuestro papel en el trapecio es el de confiar, dejar que sea el equipo quien nos vuelva a coger en el aire tras un doble salto mortal para que el espectáculo continúe. Para que entre payasos, contorsionistas, magos, equilibristas, domadores de fieras, saltimbanquis, forzudos, hombres bala y demás farándula circense que puebla la LEB Oro, nuestro trapecista emerja para recordarnos cuál es, para los lucentinos, sin lugar a dudas, el mayor espectáculo del mundo.