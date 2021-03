Escribá: «El equipo debe salir reforzado de este partido»

El técnico franjiverde comentó que era «lógico» el sentimiento de decepción que reinaba en el vestuario después del encuentro por haberlo tenido tan cerca, pero indicó que les había dicho a sus jugadores que «se deben sentir reforzados, porque el equipo estuvo bien e hizo todo lo posible».

El entrenador valenciano no consideró que hubiera habido falta de oficio para poder mantener el resultado. «Sinceramente no creo que haya sido eso. A veces, puedes echar de menos manejar el juego en esos minutos finales, pero hicimos lo que había que hacer. Reforzamos el eje de la defensa, porque el Madrid estaba buscando centros. Lo que no te esperas tanto es que se te descuelguen delanteros que saquen un gran remate. No fue un bombardeo del Madrid y nosotros también tuvimos nuestras ocasiones. El Madrid es un gran equipo y empujó mucho».

Escribá no quiso polemizar sobre el posible penalti a Guido Carrillo antes del 0-1. «He visto lo que todo el mundo. La sensación es que pudo haber algo. Pitó fuera de juego, pero la jugada venía de un balón que había tocado un jugador del Madrid. Desde mi posición, la perspectiva es muy mala y no he visto bien la jugada. Respeto a los árbitros y, si no han pitado nada, será que han actuado correctamente».

Cuando le preguntaron si le había sorprendido el dibujo táctico del Real Madrid con tres centrales respondió: «Sí, porque no suele utilizar habitualmente ese sistema. Esperaba la defensa de cuatro. El hecho de que jugara con carrileros, nos obligaba a estar más cerrados por dentro, pero no nos generaron ocasiones. Además, cuando empezamos a encontrar los espacios en la izquierda, nosotros creamos peligro».

Por su parte, el entrenador madridista, Zin edine Zidane, comentó que «es verdad que rivales como el Elche, un equipo que defiende muy bien y se ha metido atrás con dos líneas de cuatro trabajando mucho, hace que nos cueste un poco, como a todos los equipos ante rivales que se encierran. Esto no va a cambiar, tenemos que buscar la solución y al final, con paciencia y con ritmo, encontramos el hueco».

El técnico francés destacó que «los cambios modificaron el partido. Cuando metemos ritmo, teniendo paciencia con el balón, hicimos dos muy buenas acciones de gol y hay que creer más».