Barragán, Piatti y Rigoni no viajarán a Sevilla

El técnico del Elche Fran Escribá no renuncia a nada en el partido del miércoles en Sevilla, pero no va a arriesgar con jugadores que arrastran molestias. El entrenador franjiverde sabe que después del encuentro del Sánchez Pizjuán tienen por delante once duros partidos en los que se van a jugar la permanencia y quiere tener en las mejores condiciones posibles a todos sus futbolistas.