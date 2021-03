Alcoyano: A por el tercer ascenso en 9 meses

En solo siete meses el Alcoyano ha conseguido un ascenso a Segunda B, otro ascenso a Liga Pro, ha eliminado de la Copa al Huesca y al Real Madrid, ha puesto contra las cuerdas al Athletic en los octavos de final y ahora peleará por un tercer ascenso al fútbol profesional. Todo con un presupuesto que no llega ni de lejos al millón de euros. El conjunto de la moral colecciona éxitos y alegrías en una temporada en la que no puede compartir sus gestas con la afición en El Collao y en la que ha estrenado presidente. Toni Justicia ha entrado en buena sintonía en el conjunto blanquiazul aunque el buen trabajo se viene realizando desde bastante tiempo atrás en los despachos. José Luis González, director deportivo de la entidad, es uno de los artífices de la construcción de una plantilla que destila ilusión y derrocha energía sobre el césped. Suya fue la decisión de encomendar el equipo en Tercera División a Vicente Parras, que venía del Ontinyent e instauró una forma de trabajar que caló rápidamente en la plantilla, llevando al equipo a arrasar desde el principio en la categoría buscando recuperar el puesto en Segunda B. Se consiguió finalmente en los despachos por la irrupción de la pandemia y no se pudo disputar el definitivo play off, pero el éxito de Parras fue rotundo en su estreno en el conjunto de El Collao.