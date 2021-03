Liberado de cualquier presión extra tras su brillante clasificación entre los tres primeros para disputar la próxima temporada la Liga Pro, el Alcoyano se prepara ya para cerrar este domingo (12.00) en El Collao ante el Valencia-Mestalla la primera fase de la competición como si fuera el primer encuentro de la segunda, en la que tampoco va a renunciar a competir por el «premio gordo» de la lucha por el ascenso al fútbol profesional. Así lo anticipó este jueves el entrenador del Deportivo, Vicente Parras, que avisó del potencial del filial valencianista si llega con los jugadores que trabajan con el primer equipo y reclamó «intensidad» a sus jugadores para intentar culminar con éxito lo que calificó de temporada «histórica» con un segundo ascenso consecutivo a la Primera RFEF en apenas ocho meses.

«Llegar a la última jornada con el objetivo cumplido de meternos en la Pro era inimaginable cuando empezamos», reconoció el entrenador alicantino, que aspira a arrebatar al Villarreal B, con el que están igualados a 28 puntos, la segunda plaza de la clasificación en esta primera fase. «Sabíamos que sería muy competido y teníamos que estar ahí por si algún favorito fallaba, ser regulares y lo hemos conseguido». En efecto, uno de los principales candidatos, el Hércules, no respondió a las expectativas y el Deportivo aprovechó a la perfección su oportunidad tras dos empates sin goles en los dos enfrentamientos con el conjunto del Rico Pérez.

Una vez cerrado el éxito en Atzeneta con la victoria (0-1) en la penúltima jornada, Parras confía en que su equipo juegue más liberado de presión y exigencia. «Espero que sí porque en los últimos partidos se nos ha visto demasiado agarrotados y jugando con el miedo al resultado y a quedarnos descolgados tras el trabajo realizado y ahora eso no lo tenemos. Pero no caeremos en el error de jugar sin la intensidad o la concentración adecuadas. Las tenemos que mantener porque estamos en una situación privilegiada e histórica, que puede ser única y tardar mucho en repetirse», explicó.

Lejos de relajarse, el preparador del Deportivo cree, incluso, que sus jugadores, afrontarán la segunda fase con un plus de motivación tras el éxito cosechado esta campaña: «He visto al equipo entrenarse con esa liberación y esa alegría y energía por lo que acabamos de conseguir. La gente está con intensidad para ganarse el puesto; no veo a nadie desconectado y eso transmite sensaciones muy positivas. Jugar un play-off para todos nosotros es muy importante y vamos a seguir peleando mientras haya opciones matemáticas».

Sobre el rival de este domingo, Parras sostiene que la trayectoria del Mestalla esta campaña ha sido muy difícil y ha estado muy condicionada por la irregular marcha del primer equipo. «Tiene un cuerpo técnico espectacular con Óscar Fernández, pero si no dispone de los mimbres es difícil trabajar», indicó. «En los últimos partidos han recuperado a jugadores que estaban con el primer equipo y si vienen, la situación cambia lógicamente porque suman».

Y en cuanto a posibles cambios en su equipo, avisa de que no «regalará» minutos porque la competitividad interna es la clave para seguir mejorando. «Seguimos compitiendo y la mejor manera de crecer individual y colectivamente es que haya competición interna también», destacó. «Si hay algún cambio, será porque tácticamente lo consideremos necesario para ganar el partido. Tampoco vamos a regalar minutos por regalarlos y el jugador debe ser consciente de que cuando juega es porque lo merece».

Mourad: «Es difícil poner límites a un equipo con esta mentalidad»

Mourad Daoudi, delantero del Alcoyano, asegura que la segunda fase de la Liga para su equipo comienza este domingo en El Collao ante el Mestalla en el último partido de la primera fase al que el equipo llega ya clasificado para la Primera División RFEF. Los puntos que se acumulen en este encuentro tendrán validez para la segunda fase y el delantero hispano-marroquí, que esta temporada juega cedido por el Elche, cree que su equipo no tiene techo y está convencido que no se conformará con haber cumplido el primer objetivo de la temporada. «Es difícil poner límites a un equipo de esta mentalidad. El objetivo está cumplido, incluso hemos superado las expectativas con las que comenzamos la competición, pero ahora mismo y sin presión somos un equipo peligroso», explicó. El autor del gol en Atzeneta el último domingo (0-1), que ha dado al Alcoyano ese histórico ascenso a la nueva Liga Pro asegura que no olvidará ese momento nada más comenzar la segunda parte. «El Atzeneta nos estaba apretando pero nosotros teníamos el partido controlado. Es una de mis jugadas favoritas, con espacios puedo explotar mis cualidades y siempre recordaré ese gol».