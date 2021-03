El Alcoyano encara la fase de ascenso a Segunda por la puerta grande

No jugó una gran primera parte el Alcoyano aunque sí con puntería. De nuevo fue Mourad el que desequilibró el encuentro con un gran gol en un mano a mano con el portero tras una enorme asistencia de Juanan. El conjunto de Vicente Parras se topó con un Mestalla muy bien plantado que llegaba continuamente al área alcoyanista, pero de nuevo la defensa local echaba por tierra cualquier atisbo de peligro del filial valencianista. La primera ocasión fue para el Mestalla a los tres minutos de juego con un peligroso acercamiento al área local que finalmente se quedó en nada.

No pasó mucho tiempo para que el Alcoyano acertara en su primera ocasión. La asistencia de Juanan desde el campro contrario dejó completamente solo a Mourad, sin duda el jugador más desequilibrante del Deportivo.

Poco más hizo en ataque el conjunto local ante un Mestalla que se lanzó en busca del empate. El peligro era constante pero sin llegar a sorprender a un José Juan siempre muy atento. El guardameta evitó el empate a los 25 minutos de partido en una buena acción valenciana. El Alcoyano se dedicó a conservar el resultado a a la espera de alguna contra. Lo mejor, la victoria momentánea al descanso.

La segunda parte comenzó con un susto para el Alcoyano. Un mal despeje de Ángel López permite rematar de cabeza completamente solo al valencianista Gonzálvez, pero el balón se marchó fuera de la portería por muy poco. No tardó en responder el conjunto de Parras tras una jugada por la banda de Mourad, dejando el balón a Alberto Rubio que remata a las manos del portero.

El Alcoyano no se encontraba cómodo ante un rival que atacaba una y otra vez en busca del empate. José Juan acaparaba el protagonismo frustrando las ilusiones de Mestalla. A punto estuvo Moltó de sentenciar el encuentro con un gran remate de cabeza que el portero visitante desvió a córner en una gran intervención. El que sí que acertó un minuto después fue Raúl González con un gran gol de cabeza inapelable. El 2-0 fue un mazazo para los visitantes que ya no volvieron a ser los mismos. El Alcoyano jugaba con comodidad consciente de su superioridad en el marcador. Los blanquiazules tenían las ideas muy claras y su victoria no se veía peligrar en ningún momento. El Mestalla, colista de la clasificación, fue perdiendo fuelle ante un rival férreo en todas las posiciones y sin dejarse sorprender en ningún momento. No inquietó el gol del Mestalla en el 78’. El Alcoyano transmitía seguridad en todas sus líneas con un equipo cargado de moral en una temporada mágica.

Los de Vicente Parras encaran la lucha por el ascenso a Segunda División tras acabar la primera fase segundos del grupo 3B. Los blanquiazules se han ganado el derecho a soñar. De alegría en alegría.