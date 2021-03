Mourad Daoudi: «El Alcoyano quiere seguir liándola, vamos a por el ascenso a Segunda»

El Alcoyano no le puede pedir más a la temporada. A octavos en la Copa del Rey, clasificados para la Liga Pro...

En principio nuestro objetivo no era otro que la permanencia, pero después de lo sucedido en la Copa del Rey dijimos, ‘chavales, ya no pensemos solo en la salvación, nuestro sitio es estar entre los tres o cuatro primeros’. Estamos muy contentos con todo, con el club, con la afición, con el equipo, con todo el mundo...

A medida que han ido pasando los partidos se le ha visto mejor sobre el césped...

Gracias a Dios he aprendido muchísimo desde que he llegado a Alcoy, de mis compañeros, del cuerpo técnico, de todos, espero seguir haciendo más goles y crecer junto al Alcoyano.

«Nuestro vestuario es como una gran familia, este equipo tiene muchos cojones y así se logran resultados»

Parras dijo que todavía se puede ver a un Mourad mejor...

Por supuesto, tengo que agradecerle su confianza durante todo este año y seguro que puedo hacerlo mejor, estoy en el Alcoyano para aprender de todos y aportar todo lo que pueda al equipo para seguir creciendo.

¿Con qué gol se queda de los que ha anotado hasta ahora?

El que marqué al Huesca y al Atzeneta. El primero nos daba la oportunidad de jugar ante el Madrid y el segundo porque nos clasificó para la Liga Pro y nos quitó un peso de encima después de los últimos resultados.

¿Hasta dónde puede llegar este Alcoyano?

Nunca se sabe, este Alcoyano tiene muchos cojones y no tiene límite. Tenemos que ser nosotros mismos, hacer lo que hemos hecho hasta ahora y para adelante, hasta dónde lleguemos, lo más lejos posible. Ahora somos un equipo más peligroso porque jugamos sin presión, tenemos poco que perder y mucho que ganar. Ahora tendremos rivales muy importantes pero no nos preocupa, lo daremos todo.

La próxima semana comienza la lucha por el ascenso a Segunda División...¿Ha visto los posibles rivales?

El equipo está con una confianza enorme, estamos muy contentos con el segundo puesto en el que hemos acabado la primera fase y ahora vamos a por todas porque también queremos el ascenso a Segunda. Todavía no nos hemos puesto a ver los rivales que tendremos. Hemos llegado hasta aquí y ahora no nos vamos a conformar, nuestro objetivo es clasificarnos para el play off y luego luchar para ascender. Que nadie dude que vamos a seguir dando mucha guerra. Queremos seguir liándola. Si nos acaban ganando que sea porque son mejores, pero el Alcoyano va a ir siempre a por lo máximo. Presión ya no tenemos y eso es importante para seguir consiguiendo éxitos para nuestra afición.

«No me sorprende lo del Hércules, el fútbol son rachas y si metes en una mala al final te hundes»

¿Le sorprende que no se haya metido el Hércules entre los tres primeros?

Por una parte sí y por otra no. El fútbol es cuestión de rachas muchas veces y una vez que te metes en una mala es muy difícil de salir y te vas hundiendo cada vez. A la gente de fuera del fútbol es normal que le sorprenda lo del Hércules, pero desde dentro no debe sorprender, el fútbol es así.

A cualquier otro equipo le hubiera afectado la Copa y el cansancio acumulado... Al Alcoyano parece que todo lo contrario.

Nos ha venido muy bien. Gracias a la Copa estamos así, nos ha servido para coger confianza y ritmo de partidos después de estar tanto tiempo sin jugar por la pandemia. El equipo hizo una muy buena primera vuelta pero la segunda ha sido mejor todavía. La Copa ha sido clave en esta temporada, sin ella no sabemos qué hubiera pasado.

La pandemia les ha privado de muchas celebraciones con sus aficionados...

Ha sido una pena que no hayamos podido sentir sus ánimos en el estadio ni en la Copa ni en la Liga, pero en cuanto se pueda les recompensaremos.

¿Qué se comenta en el vestuario sobre la posibilidad de conseguir un tercer ascenso?

Queremos seguir liándola mucho. En el fútbol hay que ponerle cojones para conseguir las cosas y este vestuario los tiene.

¿Qué puede decir de Vicente Parras?

Tengo que agradecerle todo lo que me ha enseñado. Es un entrenador espectacular. Ya lo sabía antes de venir aquí pero ahora lo confirmo.

¿Cuál es su secreto?

No creerme nunca por encima de nadie. Es un honor que en el vestuario gente experimentada como Juli, Jona, Jose Juan, Ñíguez... me den consejos. Eso me motiva mucho. Me apetece mucho estar con esta gente, hemos creado una familia y una manera de entender lo que es un equipo que se traduce luego en resultados. Vamos a dar mucha guerra todavía.

Llega cedido por el Elche, ¿Qué pasará después?

Aquí estoy muy a gusto desde el primer minuto. Mi sueño sería jugar el año que viene con el Alcoyano en Segunda.