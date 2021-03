Mariano Sanz: «La Nucía tiene ilusión y plantilla para subir a la Pro y el Hércules debe adaptarse aún a Segunda B»

Se rompió la triada en junio de 2019 y el tendón del recto anterior en enero de 2020 cuando reapareció. Tras 20 meses de calvario con las lesiones, Mariano Sanz (Benidorm, 11-XI-1989) se ha matriculado en Fisioterapia y ha vuelto a lo grande en La Nucía. El domingo fue el hombre del partido ante su exequipo, el Hércules, y dos jornadas antes marcó el tanto de la decisiva victoria ante el Atzeneta. Ama el deporte, necesita la competición y asegura que aún le quedan metas que cumplir en el fútbol. Como subir a la Pro.

¿Por qué esa celebración con manteo de sus compañeros tras ganar el domingo al Hércules?

Se lo tendrías que preguntar a ellos. Entiendo que me han visto en el día a día en estos últimos 20 meses. Estaba a su lado, pero de forma indirecta, en la sombra, porque he pasado muchas horas en el gimnasio, de médicos, de fisios... Mucho tiempo juntos, pero desafortunadamente no era en el campo. Ellos han visto ese trabajo y que ha llegado la recompensa en forma de victoria; sobre todo de volver a jugar, que era algo que no estaba haciendo hace cinco meses. Es un momento dulce el que estoy viviendo y gestos como éste lo hacen aún mejor.

Sentiría una especie de liberación tras el suplicio de los 20 meses sin jugar por las lesiones.

Después de la segunda lesión en enero de 2020 quise hacer un parón en la pretemporada, quería limpiar la cabeza y hacer una desconexión de lo que había sido mi vida, el fútbol, y me vino muy bien. He estado muy feliz sin fútbol, pero si dejaba pasar este mercado de invierno, igual se complicaba para volver. He tenido hijos, soy muy feliz, pero quería sacar matrícula de honor, que era volver a lo que ha sido mi vida, con esta felicidad, y cumplir los objetivos de La Nucía. Lo primero era alejarnos de la liguilla de descenso, en la que los nervios juegan malas pasadas como vimos en el Hércules el año pasado, y ahora tenemos mucha ilusión por meternos en la Liga Pro.

¿Y cómo fue su desconexión temporal del fútbol? ¿Qué hizo durante ese tiempo?

Mucha gente me dice que serían meses difíciles y que lo pasaría mal; pero ni mucho menos Madrugaba y a las 7 de la mañana me iba a hacer mis 10 kilómetros por la playas de Benidorm o por la montaña y a la tarde tenía mi partido de pádel. Tres partidos a la semana y cuatro carreras de 10 kilómetros. Y es verdad que llegaba el domingo a las cinco de la tarde y algo dentro de mí me decía: ‘Necesitas algo, necesitas adrenalina y sabes lo que es: salir a competir y luchar’. Pero luego llegaba el lunes y soy muy feliz haciendo deporte y quedando con mis amigos para almorzar. No necesito mucho y por eso soy tan feliz. No te voy a vender el drama de que han sido 20 meses muy difíciles; lo difícil era ver el partido cada domingo desde la grada.

¿Le supo especialmente bien su buen partido ante el Hércules? ¿Tenía alguna cuenta pendiente con el equipo del Rico Pérez tras su paso por allí en la 2015-16?

No. El partido del otro día lo hago contra el Atzeneta, Alcoyano o Peña Deportiva y mi nivel de felicidad sería el mismo. En el Hércules yo no di mi nivel, fui uno más de los muchos jugadores que pasan por el Rico Pérez. Te diría que fue por la presión. No te voy a engañar, ni a esconderme, ni a maquillarlo. Aquel equipo de Manolo Herrero jugaba muy bien y yo desentonaba un poco por mi estilo de juego. Igual no me sentía tan cómodo, tan protagonista. Fue por mí, porque no lo supe llevar; pero, al contrario, en Alicante me encontré una muy buena afición, que tiene muchas ganas de fútbol profesional y que le está costando y sufriendo bastante.

¿Cómo vio a este Hércules el domingo? Es un histórico que no sale de su espiral negativa...

Me chirrió mucho, mucho, la destitución del entrenador David Cubillo. Es verdad que el suyo no era un súper equipo, pero es que tampoco los hay. Está el Ibiza y tres o cuatro más, pero al final somos 100 equipos y hay mucha igualdad. Lo comenté con algún compañero. El Hércules hace seis meses estaba a punto de bajar a Tercera y ahí hay compañeros que y sé que no podrían ni dormir por las noches por eso. Y ahora estamos con un entrenador con el que vamos segundos y en Liga Pro. Ese cambio no me entró en la cabeza para nada. Pasa muchas veces en el Hércules, donde no sé si falta paciencia o, más bien, saber estar, saber adaptarse a una categoría tan compleja como la Segunda B. Saber que si vas al campo del Atzeneta puedes perder porque es casi otro deporte, su campo es casi un cuadrado. Tienes que contar con ello y no hacer un drama. Es que el fútbol muchas veces no hay por dónde cogerlo.

¿Cuál es el secreto de este equipo de César Ferrando?

Aquí hay muy buenos jugadores y en los dos partidos en casa ante Valencia y Villarreal B se escaparon cinco puntos por errores arbitrales clamorosos. El equipo se vio muy afectado, ahí abajo, y ha sido duro. De ahí esa celebración el domingo, de quitarnos ese peso de encima. Y el míster César Ferrando tiene mucha experiencia y sabe qué teclas tocar en qué momento. Vamos con muchas ganas a por esta liguilla; yo quiero más y me ilusiona la Pro.