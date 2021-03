Test de alto nivel para un HLA sin Llompart

Los condicionantes juegan en contra del HLA Alicante en el encuentro de esta tarde (19.30) ante La Coruña. Siete derrotas en los últimos ocho partidos, sin Pedro Llompart y con una plantilla con la confianza mermada tras su dolorosa derrota de la pasada semana ante el Oviedo. La ausencia del base mallorquín para jugar ante uno de los claros candidatos al ascenso es un serio contratiempo en este segundo partido de la fase de ascenso. Se desconoce por el momento el tiempo que estará sin jugar pero se da por hecho que tampoco estará en el duelo del próximo miércoles ante el Valladolid.

De situaciones peores ha salido el Lucentum y ahora no puede ser menos. El equipo necesita cambiar la dinámica y volver a ser el que era para entrar en el «play off». Pedro Rivero asegura que el equipo está en la buena línea para revertir la situación. «Nosotros tenemos la necesidad de ganar, que sea un partido que nos haga ese click para cambiar, estamos en el camino pero hacen falta esos tiros que te cambian la confianza y la mentalidad», afirma el técnico del HLA. «El equipo compitió muy bien ante Oviedo, hizo lo que tenía que hacer y se decidió por pequeños detalles, el equipo dio la cara y tenemos que seguir así. La efectividad no se entrena, hay que seguir trabajando para que esos tiros acaben entrando. El equipo está trabajando bien, mejorando, seguimos haciendo cosas cada día mejor y estamos con muchas ganas», añadió el técnico, consciente de que delante tendrán un rival con mucho más presupuesto. «Defienden distinto a los demás porque es un equipo muy físico, no necesitan tanto scouting porque dedican gran parte de su juego a destruir el de los demás, tienen esa filosofía. Ellos son el favorito al ascenso junto al Breogán y cada uno debemos usar nuestras armas». Rivero cree que el HLA que se vio en el último partido recuerda a la primera vuelta. «Fuimos un equipo que se agarró al partido, pero antes todos esos tiros eran canastas. Lo que más me preocupa es fallar tiros que estamos solos porque eso te afecta a la cabeza y a todo, pero el equipo empuja y trabaja», señaló el técnico, que solo tiene palabras de elogios hacia Pitts. «Sabe lo que tiene que hacer. Es importante que un jugador que nos ha dado tanto cuando no pasa por un buen momento sea arropado y le devolvamos la confianza que nos ha dado durante tanto tiempo. No le acaban de salir las cosas».