Primi Férriz, defensa del Alcoyano, ha asegurado que con el ascenso a la Primera División RFEF ha logrado saldar una vieja cuenta pendiente tras ser el único superviviente en la plantilla de aquella decepción de 2019 cuando el equipo perdió en el play-out ante el Celta B y descendió a Tercera División después de 15 años en Segunda B.

El zaguero ha confesado que decidió regresar esta temporada para vivir una segunda etapa en el club con la intención «de sacarme la espina» que le quedó con aquel descenso. «Estuve muy a gusto aquella temporada, venía cedido por el Elche y en el Alcoyano me trataron fenomenal, me sentí muy a gusto y me dolió aquel descenso». Primi considera que con este ascenso a la Primera División RFEF «es totalmente justo y merecido» y cree que hace justicia «a un club como el Alcoyano, uno de los equipos más importantes de la Comunidad Valenciana por historia y afición y se merece volver a estar entre los mejores clubes nacionales», ha explicado.

El central ha comentado que el vestuario «ahora mismo no renuncia a nada», advirtiendo que su equipo está liberado de cualquier presión por alcanzar un objetivo. «Comenzamos la temporada con la idea de la permanencia, éramos unos recién ascendidos, pero luego el equipo hizo muy bien las cosas y todos estamos muy contentos de cómo fuimos evolucionando a medida que avanzaba la competición», ha apuntado.