La cantera alicantina no deja de producir figuras. Uxue Cuadrado y Helena Llinares disputarán esta temporada las cinco pruebas sénior del circuito de vóley playa que organiza la Federación de Voleibol de la Comunidad Valenciana (FVBCV). Pero ellas no son una pareja más, son el futuro, las herederas del enorme legado que han dejado sobre la arena grandes campeonas de la terreta como Nadia Campisi, Clara Lozano, Paula Soria o Liliana Fernández. Con 11 y 12 años respectivamente, han protagonizado, por méritos propios, un ascenso a nivel competitivo tan relevante que se han ganado un sitio entre las mejores parejas del circuito nacional, y no solo en su franja de edad.

«Empezaron a trabajar conmigo después en un campus de verano, cuando tenían 8 y 9 años, y demuestran un potencial espectacular, son el vóley playa en esencia ya que solo entrenan y compiten en la arena y entienden el juego a la perfección», dice de ellas su entrenadora, Nadia Campisi, directora del Club Vóley Playa Costa Blanca, referente incuestionable de este deporte a nivel nacional desde hace más de dos décadas.

Cuadrado y Llinares ya han firmado actuaciones destacadas esta temporada en los torneos de Castellón, Alboraya y Elche. Su siguiente cita en será en Benidorm, sede de la próxima prueba del circuito de la Comunidad. «Compiten realmente bien, aunque, en aspectos como la fuerza, no pueden compararse con mujeres que podrían ser sus madres», ironiza su preparadora. «El año pasado, con 10 años, jugaron el Autonómico sub-15 y quedaron quintas», subraya Campisi, campeona de España absoluta en cuatro ocasiones (2002, 2003, 2004 y 2008) e internacional con la selección nacional en los circuitos Europeo y Mundial en más de cien ocasiones. «Entrenan con mucha seriedad, tienen muchas ganas de aprender y, lo más importante, una ilusión tremenda. Sus familias también están volcadas en el vóley playa y no tengo duda de que llegarán muy lejos», garantiza su entrenadora.