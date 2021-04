El Alcoyano no puede con un Barça B muy superior (2-1)

Un inofensivo Alcoyano no tuvo nada que hacer ante un Barcelona B que le pasó por encima en el primer partido de la segunda fase. Los goles de Manaj y de Collado materializaron una justa victoria del filial azulgrana ante un rival que solo disparó tres veces a puerta. El conjunto de Parras salió al estadio Johan Cruyff demasiado conservador esperando su oportunidad en alguna contra, pero se vio desbordado desde el primer minuto por la enorme calidad individual del Barça B. Todo ello bajo la atenta mirada de Koeman en la grada.

La primera parte fue un auténtico monólogo del Barcelona B ante un Alcoyano que se pudo dar por satisfecho con el 1-0. El conjunto de Vicente Parras contuvo al filial azulgrana durante los primeros minutos con una defensa muy seria que impedía a su rival tener ocasiones claras de gol. Pero a base de seguir intentándolo, el Barcelona B tuvo su recompensa con el gol de Rey Manaj en el minuto 25 tras un gran pase de Konrad. José Juan no pudo hacer nada por evitar el gol y el disparo se le echó encima. Con el 1-0 no varió el escenario del choque y el Barça B siguió siendo el dueño y señor del partido. El Alcoyano no varió su estilo de juego y esperó a algún contraataque para crear peligro. Moriba pudo sentenciar el choque antes del descanso con dos peligrosos lanzamientos desde fuera del área que se marcharon lejos de los tres palos. El Alcoyano no inquietó al filial azulgrana pero seguía dentro del partido para buscar el empate en la segunda parte.

Pero lejos de igualar el marcador, el conjunto de Parras se fue alejando de conseguir algo positivo en el Johan Cryuff. A los cinco minutos de la reanudación Collado anota el 2-0 con un golazo de falta que dejó frío al Alcoyano. El encuentro se ponía cuesta arriba, cada vez más complicado para un equipo sin capacidad de reacción en Barcelona. Parras da entrada a Alberto Rubio y saca del campo a Jona en busca de variar el rumbo que estaba tomando el choque.

El argumento del partido fue el mismo tras el carrusel de cambios e incluso el filial barcelonista pudo aumentar su cuenta goleadora. Pero el Alcoyano no se rendía y se metió en el partido en el minuto 89 con un gol de Rubio. El Barcelona B siguió a lo suyo ante los intentos a la desesperada de los de Parras por robar el balón y soñar con el gol del empate. Juli dispuso de la última oportunidad con un lanzamiento de falta que acabó en nada. Llegó demasiado tarde el gol de la esperanza.