Microrracismos

Pero las diferencias no acaban ahí. Los periodistas tendían a resaltar el compromiso con el trabajo y el entrenamiento de los jugadores blancos; en las mismas circunstancias, los jugadores negros simplemente estaban en forma, algo que ya había aparecido en investigaciones sobre descriptores raciales en el deporte estadounidense; ese don natural de los afroamericanos para ser atléticos. Un enorme sesgo racial en la manera en la que vemos y hablamos de los deportistas que va más allá de los insultos en el campo pero que sigue destacando a los blancos por su cerebro y a los negros por su músculo.

La publicación de este estudio me ha hecho pensar mucho en el modo en que concibo a los jugadores del HLA Alicante. Si soy capaz de ver más allá de los músculos de Zohore y de la velocidad de Pitts. Si me parece que Noah Allen trae la forma física de serie o hace tantas horas de gimnasio como Chumi o Bilbao, cuya profesionalidad tantas veces he alabado. Si hay más líderes en el vestuario además de Llompart o Urtasun. En qué términos me refiero a exjugadores lucentinos como Bamba Fall. ¿Acaso esas fintas de Pitts, ese descaro para atacar, esa seguridad para buscar los tiros imposibles no son muestra de una enorme inteligencia de juego?

Esta tarde, en el partido contra Destino Palencia que se disputa en el Pabellón Pedro Ferrándiz de Alicante, tenemos una oportunidad perfecta para sacudirnos los prejuicios raciales y aprender a mirar a los nuestros con ojos nuevos. Que la victoria tenga un único color: el del Lucentum.