La Nucía planta cara y frena al líder Cornellà (0-0)

Reparto de puntos en el estadio Olímpic Camilo Cano en un duelo en el que La Nucía buscaba sus primeros puntos de la segunda fase ante un líder Cornellà que llegaba con la mente puesta en afianzar su posición de privilegio. Con este empate, el equipo rojillo es último del grupo D, a siete puntos de la segunda plaza, aunque supo plantar cara en todo momento a uno de los aspirantes a la Liga Pro y sólo le faltó más puntería para haberse hecho con la victoria. El duelo arrancó con ritmo y fue el Cornellà el primero en intentar el camino del gol.

A balón parado probó fortuna el conjunto catalán en un golpeo que no encontró el camino del gol. Con mejor inercia los visitantes volverían a merodear el área local, en una nueva llegada de Eloy que Chiki lanzó a manos de Fornés. Tras los primeros acercamientos visitantes, el encuentro entró en un periodo de transición con pocas llegadas y ambos equipos buscando hacerse fuertes en mitad del campo. La Nucía probó fortuna con un remate primero de Javi Cabezas y a renglón seguido de Mancuso, que pasó cerca del marco de Ramón.

En la segunda mitad el conjunto nuciero quiso dar un paso adelante y de ello intentó sacar provecho el Cornellà en una contra que acabó en un tiro por encima del travesaño local. Ninguno de los dos equipos encontraba claridad las áreas y el partido navegaba con la sensación de llevarse premio el que primero encontrase el gol. De nuevo los visitantes acercaron el juego sobre el área de Fornés, en una acción que Víctor no supo concretar. Los rojillos no encontraban la manera de romper el orden defensivo visitante e intentaron de nuevo abrir el marcador en una llegada de Fofo que envió un esférico al que Álex Salto no fue capaz de darle camino a portería. El encuentro entraba en un tramo final donde los locales echaron el resto.

De nuevo sería Mancuso quien probaba fortuna con un disparo alto, antes de que Ramón con dos buenas intervenciones en el tramo final desbaratase las mejores ocasiones de gol locales, primero en una acción de Morgado y minutos más tarde en otra de Fofo dentro del área al que meta dio respuesta. La última bala de los locales también la gastó Fofo con un tiro a balón parado que pasó cerca del palo. Tras la derrota inicial en Badalona (4–1), La Nucía suma su primer punto de la segunda fase.