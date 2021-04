The Ocean Race Europe parará en Alicante, que se confirma como la cuarta y última ciudad sede en ser anunciada de la competición que se disputará entre mayo y junio de este año.

Alicante se suma así a Lorient (Francia), que albergará la salida, Cascais (Portugal) y Génova (Italia), la ciudad de llegada de la regata.

Alicante y la Comunidad Valenciana están históricamente ligadas a The Ocean Race, ya que la ciudad alberga tanto las oficinas de la regata como el Museo y ha sido el puerto de salida de todas las ediciones de la vuelta al mundo desde 2008.

Antonio Rodes, director general de la Sociedad Proyectos Temáticos de la Comunitat Valenciana (SPTCV), afirmó: Estamos muy satisfechos de que Alicante, actual sede de la organización de The Ocean Race y del Museo de esta competición, reciba el próximo mes de junio la penúltima escala de esta nueva regata de ámbito europeo, The Ocean Race Europe. La incorporación de la clase IMOCA supondrá nuevos retos y alicientes para aficionados y participantes. A través de la Generalitat Valenciana y la Sociedad Proyectos Temáticos de la Comunidad Valenciana, Alicante ha organizado las últimas cuatro salidas de la prueba y albergará las salidas de las dos próximas ediciones previstas en 2022 y 2026. The Ocean Race Europe permitirá dar continuidad a las acciones organizadas en Alicante en torno a las nuevas ediciones de esta mítica regata global, que se sucede cada cuatro años. La nueva prueba europea volverá a situar a Alicante en el marco de los grandes eventos internacionales, contribuyendo a las posibilidades futuras de atracción de servicios y turismo y en la proyección mediática de la ciudad”.

The Ocean Race Europe es un nuevo evento en el calendario de navegación oceánica, abierto a los monotipos VO65 y a los barcos IMOCA 60 que competirán por primera vez en una configuración con tripulación completa.

Los equipos navegarán hasta Alicante desde Cascais en la segunda etapa de la regata, donde recalarán durante unos días a mediados de junio. Desde el Puerto de Alicante las flotas se dirigirán hacia el norte para la llegada de la tercera etapa con final en Génova.

“Estamos encantados de traer la The Ocean Race Europe a Alicante ya que permitirá a los aficionados de nuestro puerto de salida experimentar el sabor de las regatas antes de que comience la vuelta al mundo en octubre de 2022. Las oficinas de la sede en Alicante serán el epicentro de la actividad tanto de la gestión de la regata como de la operación mediática”, explicó el director de la regata, Phil Lawrence.

Con la etapa de Alicante confirmada como la pieza final del recorrido, el calendario completo de The Ocean Race Europe, incluidas las regatas costeras, se dará a conocer en los próximos días.

Los organizadores de The Ocean Race Europe priorizan la salud y la seguridad de todos los competidores y partes involucradas y seguirán todas las regulaciones y advertencias pertinentes con respecto a la Covid-19.