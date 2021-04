Vicente Parras, técnico del Alcoyano, ha querido ser muy claro sobre las opciones de su equipo tras sumar dos jornadas sin conocer aún la victoria, explicando que a Andorra no van «de excursión» y sí con las claras intenciones de llevarse los tres puntos para seguir con las opciones intactas de cara a la segunda vuelta de la liguilla de ascenso a Segunda División. El técnico, que la pasada semana renovó por una temporada más, ha tratado de reivindicarse delante de una visita que considera «vital» para seguir con aspiraciones a mantenerse en competición y disputar el play-off de ascenso. «Queremos seguir apurando nuestras opciones, tenemos una oportunidad muy bonita y no la queremos desaprovechar. Nos hemos ganado esta oportunidad y para nosotros es un reto clasificarse para el play-off», confesó. Parras ha reconocido que el buen partido que el Alcoyano realizó frente al Nàstic, en el que el empate se le quedó corto, ha sido una importante inyección de moral de cara al desplazamiento a Andorra. «El equipo demostró que está con ganas, que tuvo un nivel alto de activación y si lo conseguimos el domingo, estaremos más cerca de la victoria. Para nosotros es un partido vital, una derrota nos descolgaría y vamos con la intención clara de sumar los tres puntos. Estamos en una liguilla tan corta, que punto que se escapa te penaliza mucho», advirtió. El técnico del Alcoyano no oculta su preocupación por un rival que se encuentra en su mejor momento de la temporada tras ganar a Ibiza y Villarreal B.